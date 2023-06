"Es realmente horrible". Lucrecia Martel critica con dureza a Marvel y admite que no pudo acabar de ver 'Viuda Negra', la película que rechazó dirigir

Lucrecia Martel tenía ya una larga carrera como directora cuando Marvel le propuso dirigir 'Viuda Negra', oferta que rechazó por no estar para nada de acuerdo con las condiciones que proponía el estudio. Dos años después del estreno de la película protagonizada por Scarlett Johansson, Martel reconoce que todavía no pudo acabar de verla y ha criticado duramente a esta compañía.

"Lo intenté"

La cineasta argentina ha charlado con The Film Stage con motivo de la realización de su documental sobre el activista indígena Javier Chocobar, pero la conversación pasa a girar en cierto momento sobre 'Viuda Negra'. Es entonces cuando admite que "no vi 'Viuda Negra'. Lo intenté" y que le hubiese gustado colaborar con ellos, pero que "habría tenido que aportar algo que me gustaría ver en ese mundo". Eso sí, parece que muy fan de ese universo de superhéroes tampoco es:

Resulta que algunas de las películas de Marvel están disponibles en los aviones, así que he visto unas cuantas. Me parece que el sonido en ellas es absolutamente de muy mal gusto, los efectos visuales y el sonido de los efectos. Es la selección de los sonidos que están conectando a los efectos, que es realmente muy feo. Y la forma en que se utiliza la música es realmente horrible.

Recordemos que Marvel le dijo en su momento que "'No te preocupes por las escenas de acción, nosotros nos ocuparemos de eso", a lo que ella reaccionó: "Yo pensaba: bueno, me encantaría conocer a Scarlett Johansson, pero también me encantaría hacer las secuencias de acción. Las empresas están interesadas en las mujeres cineastas, pero siguen pensando que las escenas de acción son para directores masculinos". Vamos, que podemos ir descartando que el estudio vuelva a sopesar trabajar con ella.

La directora finalmente contratada para ocuparse de 'Viuda Negra' fue Cate Shortland, una realizadora australiana que previamente había dirigido títulos como 'Lore' o 'El síndrome de Berlín'.

