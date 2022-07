RL Stine nos hará temblar con nuevas partes de 'La calle del terror' para Netflix: "¡De repente, tengo una película slasher!"

"Temblad, muchachos, temblad. ¡Qué miedo vais a pasar!". Si ya te has empezado a encontrar canas en el pelo has leído esta frase con una entonación muy específica. Y es que 'Pesadillas' cumple 30 años: nada mal para una saga que RL Stine no quería escribir y que le ha hecho millonario y conocido alrededor del mundo. En una fabulosa entrevista con Yahoo! en la que cuenta cómo conoció a Stephen King y le pidió perdón por robarle la trama de 'Cementerio de animales' cuatro o cinco veces, también habla de cierto proyecto de Netflix del que todos estamos deseando ver más.

Campamento Pesadillas

Aunque Stine lo califica de "rumores", lo cierto es que, según parece, el desarrollo de las nuevas películas de 'La calle del terror' está muy avanzado, así que dentro de poco tendremos más noticias. Dedos (tuyos o de tu víctima) cruzados.

Las primeras funcionaron muy bien el pasado verano. Estas películas me sorprendieron, porque eran para mayores de 18 años, ¡y nunca he hecho nada para mayores de 18 años! Todos esos adolescentes estaban siendo asesinados. Estaba como, "¡De repente, tengo una película slasher!"

Por cierto, el reboot de 'Pesadillas' para Disney+ va viento en popa, aunque según el propio Stine, él no está metido en los vaivenes creativos: lo único que sabe es que será una historia continua en lugar de una serie antológica como la de antaño. Ojalá unos niños absolutamente traumatizados que cuando no se enfrentan con muñecos vivientes tienen que hacerlo con máscaras malditas.

¿Y qué me decís de las películas de 'Pesadillas'? La primera era divertidísima, la segunda un horror... Y Stine asegura que hay más en el horizonte. Si estamos ante la puerta de una pesadillamanía repleta de hermanos pesados, cliffhangers absurdos, terror para menores de once años y perros con los ojos iluminados, contad conmigo.