'El señor de los anillos': Peter Jackson confiesa que él no escribió ni dirigió su escena favorita de la trilogía

'El señor de los anillos' es una trilogía épica repleta de grandes escenas, por lo que elegir cuál es la mejor depende sobremanera del criterio de cada uno. Sin embargo, la opinión de Peter Jackson tiene especial importancia, ya que él fue el principal responsable de esas tres películas, aunque ahora ha desvelado que no escribió ni dirigió su escena favorita de la trilogía.

Jackson ha realizado esa confesión en una reciente entrevista vista en 'The Late Show with Stephen Colbert', destacando que es un momento clave de 'Las dos torres' que no sabían muy bien cómo transmitir al público y encima se estaban quedando sin tiempo. Ahí fue cuando llegó al rescate Fran Walsh, esposa en la vida real del director y coautora del guion de la película:

Estábamos rodando 'Las dos torres' y había que introducir a Gollum. Un aspecto clave con Gollum es que la mayoría de la gente sabe que es Sméagol y Gollum, como una visión. Pero no teníamos una escena en la que realmente captases que "El tipo son dos personas". Sabíamos que lo necesitábamos pero no teníamos tiempo para rodarlo. Fran escribió una escena en la que Sam y Frodo están dormidos, así que ellos no son más que bultos en la cama, ni siquiera necesitábamos a Elijah Wood o Sean Astin. No teníamos a nadie para dirigirlo, así que le dije a Fran "Tú la escribiste, deberías rodarla", así que fue por un día y escribió y dirigió una escena que ha acabado siendo muy famosa. Fue algo de última hora porque nos dimos cuenta de que hacía falta para venderle al público la idea de quién es Gollum

La verdad es que cuesta imaginarse 'Las Dos Torres' sin esa escena, ya que resulta esencial para comprender del todo a Gollum, encajando muy bien dentro de la película y funcionando al mismo tiempo de forma aislada. Walsh realizó un gran trabajo y nunca está de más que tanto Jackson como nosotros le reconozcamos el mérito.

Recordemos también que recientemente se lanzó 'El señor de los anillos' en 4K, con Jackson destacando que había aprovechado la oportunidad para dar una mayor consistencia visual a las tres películas.