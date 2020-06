'El señor de los anillos: Las dos torres' es una impresionante etapa intermedia en la trilogía de Peter Jackson

Esta noche a las 21:30 en laSexta tendremos la oportunidad de (volver a) ver 'El señor de los anillos: Las dos torres', la segunda entrega de la imprescindible trilogía de Peter Jackson basada en la aclamada novela de J.R.R. Tolkien. Es curiosamente la única de las tres en la que no aparece el recientemente fallecido Ian Holm como Bilbo Bolsón.

La película arranca poco después de que La comunidad del anillo se haya dividido en varios grupos. Por un lado, Frodo y Sam se dirigen al Monte del Destino para destruir el anillo único, pero tendrán que estar muy atentos a Gollum, su inesperado nuevo "aliado". Él es la prueba del terrible poder que dicho anillo acaba teniendo sobre su poseedor y el personaje interpretado por Elijah Wood no tardará en dar síntomas de ello.

Además, Aragorn, Legolas y Gimli harán todo lo posible para rescatar a Merry y Pippin, mientras que Gandalf regresará muy cambiado tras lo sucedido en las minas de Moria. No nos olvidemos tampoco de la llegada de nuevos personajes decisivos en lo que está por venir como Faramir o Eowyn, ni de los avances de Sauron y Saruman para culminar sus terribles planes.

Una batalla de las que hacen historia

Hay mucho que celebrar en 'Las dos torres', pero la película es recordada por encima de todo por la espectacular Batalla en el Abismo de Helm. Ya los adelantes de la película potenciaban la importancia que iba a tener un enfrentamiento que no tardó en hacerse con un hueco privilegiado en la historia del séptimo arte.

Es una secuencia muy extensa, tanto es así que pasaron varios años hasta que 'Juego de Tronos' se marcó una más larga. Eso sí, la de la serie de HBO despertó mucha polémica por lo oscuro que resultaba todo, mientras que aquí Jackson expone todo con una claridad indiscutible y una intensidad que te sumerge de lleno en la acción desde el primer momento.

Eso sí, ya decía antes que hay mucho más que disfrutar en 'Las dos torres', desde la aparición de los Ents hasta el resurgimiento de Gandalf. Por mi parte, también siento debilidad por lo rastrero que resulta el Grima de Brad Dourif, pero lo importante es lo bien que vuelve a manejar aquí Jackson un reparto tan amplío sin dejar la sensación de que haya descuidado nada.

Otro gran punto a su favor es que 'Las dos torres' no deja de ser una etapa intermedia que continúa una historia sin llegar a concluirla, un posible hándicap que se resuelve de forma más que notable. Por mi parte, me sigo quedando con 'La comunidad del anillo' por encima del resto, pero la que aquí nos ocupa probablemente sea la más entretenida de todas, ya que no tiene tanto peso introductorio ni se alarga con un exceso de epílogos como sucede en 'El retorno del rey'.

También puedes ver 'El señor de los anillos: Las dos torres' en Movistar y en Netflix.