“Me di cuenta de lo inconsistente que era la trilogía”. Peter Jackson comenta el proceso de remasterización de ‘El señor de los anillos’ en 4K

En una gesta cinematográfica a la altura del descomunal material original, Peter Jackson trasladó a la gran pantalla las obras de J.R.R. Tolkien 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' durante un periodo de tiempo que se extendió durante aproximadamente 15 años. Un lapso que derivó en ciertas inconsistencias visuales entre los títulos que conforman la hexalogía de la Tierra Media.

Según ha explicado el cineasta neozelandés en una featurette con motivo de la remasterización en 4K de estas seis películas, la evolución en las técnicas de color timing desde que se rodó 'La comunidad del anillo' hasta que firmó 'La batalla de los cinco ejércitos' ha hecho que no exista una continuidad en la imagen de la saga; algo que se ha solucionado gracias a las opciones del medio digital.

"Fue interesante volver atrás y revisitar esas películas, porque me di cuenta de lo inconsitentes que eran, y el motivo es el modo en que la trilogía de 'El señor de los anillos' se rodó en primer lugar, hace veinte años. 'El señor de los anillos' se rodó en 35mm. El color timing se hizo con un antiguo procedimiento fotomecánico en la priemra película, después cambiamos al color timing digital para el 35mm de las dos siguientes. La capacidad de modificar colores individualmente es algo que no podíamos hacer hace 20 años, así que es divertido tener todos los juguetes ahora. No teníamos todas estas cosas para jugar en los viejos tiempos".