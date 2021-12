'¡Shazam!' y la solución de problemas: así arregló David F. Sandberg un plano en el que se colaron varios miembros del equipo

Mientras escribía hoy el post en el que os contaba que lo que muchos espectadores señalaron como un error en 'No mires arriba', en la que puede apreciarse a varios miembros del equipo técnico en un plano que llegó al montaje final, no era más que un homenaje intencionado, no podía dejar de pensar en la divertidísima '¡Shazam!' de David F. Sandberg y en un gazapo que, en este caso, sí fue involuntario.

Solucionando problemas

Durante una de las escenas de la película de DC Films protagonizada por Zachary Levi, en la que el superhéroe comienza a comprender cómo funcionan los poderes de vuelo dentro de un centro comercial, hay un plano en el que se colaron un puñado de miembros del equipo de rodaje. Un grupo bastante nutrido de personas que no deberían estar ahí, y que observan con atención al equipo de especialistas ayudando a flotar al actor principal.

Cuando Sandberg y su equipo se dieron cuenta de las presencias indeseadas, ya era demasiado tarde. Pero, para arreglar una toma buena que no podía repetirse, tiraron de ingenio y de la mañana de la división de VFX y transformaron a los trabajadores en clientes y encargados de la limpieza del establecimiento añadiendo unas bolsas y un carrito con cubos y fregonas delante de los mirones.

Esta anécdota, junto a varias más en la misma línea, la recogió el director hace un par de años en uno de los vídeos de su fantástico y didáctico canal de YouTube, Ponysmasher, bajo el título de 'The Problem Solving of Filmmaking'. Cinco minutos en los que David F. Sandberg deja claro que, más allá de voluntades artísticas y narrativas, el oficio del cineasta termina reduciéndose a algo tan mundano como solucionar problemas.