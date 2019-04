'¡Shazam!': 24 easter eggs y referencias con los que exprimir a fondo la última película de DC

'¡Shazam!' es una auténtica gozada; su infalible cóctel de comedia familiar, el cuidado tratamiento de sus personajes, su desternillante sentido del humor y el inmenso corazón que esconde entre sus fotogramas la han convertido en la que, probablemente, sea la mejor película de todo el Universo DC.

Pero más allá de todas sus virtudes formales y narrativas —que son muchas—, si hay algo que lleva la película de David F. Sandberg a un nuevo nivel dentro del panorama superheróico actual, esa es una nutrida colección de easter eggs, referencias y homenajes que recopilamos en la siguiente lista.

Mucho cuidado, porque si continuáis leyendo os podéis comer un spoiler en menos tiempo de lo que tardáis en gritar ¡SHAZAM!

La colección de Freddy

Empecemos con un surtido de referencias de lo más obvio, localizado en la habitación de Freddy, donde el hermano de Billy tiene una especie de mausoleo dedicado a los superhéroes del Universo DC. Entre sus objetos de coleccionista podemos encontrar una bala —con certificado de autenticidad incluido— que rebotó en el cuerpo de Superman, figuras de acción, recortes de periódicos, un batarang y hasta un ejemplar de la revista Time cuya portada está dedicada al ataque de Zod a Metropolis.

Freddy y los problemas de comunicación con su pez

Además de su museo personal y de las camisetas con logotipos y referencias a los diferentes miembros de la Liga de la Justicia que lleva a lo largo del metraje de la película, Freddy muestra su peculiar devoción hacia Aquaman en una escena que referencia al superhéroe atlante al mostrarnos al personaje intentando hablar —infructuosamente— con un pez que tiene en una pecera en su habitación.

Las reliquias de la Roca de la Eternidad

La llegada de Billy a la Roca de la Eternidad, además de ser una secuencia alucinante que exprime al máximo al departamento de dirección de arte de la película, nos deja un puñado de referencias al universo de 'Shazam'. En ella podemos ver varias reliquias como el espejo mágico en el que habita Francesca en la etapa de Geoff Johns al frente del personaje —principal fuente de inspiración para la película—, el ibistick de Ibis o un violín en llamas que podría referenciar al número 64 de 'Captain Marvel Adventures', publicado en 1946.

Las Monsterlands

En el tramo final de la película, Billy y sus hermanos tratan de escapar de la Roca de la Eternidad abriendo una serie de puertas que se encuentran en la estancia y que pueden ser una referencia a los siete reinos mágicos conocidos como Magiclands. Al abrir una de ellas, Mary se encuentra con un paraje cubierto por la niebla y con una extraña y siniestra criatura que intenta abrirse paso a través del portal, lo que nos invita a pensar que se trata de un acceso a uno de los reinos del lore de los cómics: las Monsterlands.

Black Adam

Puede que haber introducido a Black Adam en esta primera aventura en solitario de Shazam hubiese sido quemar uno de los cartuchos más atractivos a la primera de cambio, pero hubiese sido una maravilla. Eso sí, mientras se termina de confirmar si Dwayne Johnson dará vida o no al personaje, en la película se nos deja un pequeño aperitivo a modo de escena de exposición en el que se nos cuenta la historia de la destrucción del Concilio a manos de su antiguo Campeón, que no sería otro que Adam.

El número mágico

En la numerología, el número siete suela asociarse a la magia, y en una película como '¡Shazam!', como es obvio, está presente en muchos de sus pasajes. Los enemigos del filme son los siete pecados capitales, la estancia del Concilio está compuesta por siete tronos, la madre de Billy tenía 17 años cuando le abandonó, y ahora vive en el apartamento 707 de un bloque de edificios y, para rematar la jugada, el sistema de metro de Pennsylvania en el que Billy llega a la Roca de la Eternidad se llama Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, que suele abreviarse como SEPTA.

ZAP-Tain America

No todo iban a ser referencias al Universo DC. '¡Shazam!' también tiene espacio para darle amor a la competencia. Esta referencia, además de mencionar a uno de los personajes estandarte de Marvel, podría dar a entender que o los largometrajes de Detective Comics se ambientan en el mismo universo que los de Marvel, o que en el DC Universe se publican cómics de la Casa de las ideas, porque si a Freddy se le ocurre llamar a Shazam "ZAP-Tain America", habrá tenido que sacar la idea de algún sitio... ¿verdad?

Captain Sparklefingers

El Capi no es el único personaje marvelita al que se rinde tributo en '¡Shazam!', siendo otro de ellos la Capitana Marvel, a quien también se menciona indirectamente durante la secuencia en la que Freddy intenta encontrar un apodo decente para la versión adulta de Billy. Uno de ellos es "Captain Sparklefingers", que se parece sospechosamente a "Princess Sparklefists", apodo que la guionista Kelly Sue DeConnick puso a Carol Danvers en uno de los últimos arcos comiqueros de la heroína.

'Watchmen'

En la oficina de la trabajadora de servicios sociales con la que habla Billy podemos ver varios objetos con forma de smiley amarillo que hace referencia a esa catedral del cómic superheróico que es 'Watchmen' de Alan Moore. Diréis que este easter egg está cogido con pinzas, pero el propio director David F. Sandberg ha confirmado que, en efecto, los smileys son homenaje a la aventura de Rorschach, el Dr. Manhattan y compañía.

El padre de Billy

En una de las subtramas principales de '¡Shazam!', determinante para la evolución de su protagonista, Billy busca a sus padres desesperadamente. Tras varios intentos fallidos, Eugene informa a Batson del paradero de sus progenitores, refiriéndose a su padre como "C. C. Batson", un homenaje a C. C. Beck, el dibujante creador del entonces conocido como Capitán Marvel —aunque concebido por su escritor Bill Parker como Captain Thunder—.

El instituto Fawcett Central

Sin abandonar los orígenes sobre el papel de Shazam, su andanza cinematográfica nos deja otro guiño al pasado del superhéroe oculta en el nombre del instituto al que van Billy y sus hermanos: Fawcett Central. Este nombre alude a Fawcett Comics, la editorial subsidiaria de Fawcett Publications en la que apareció por primera vez el personaje. Fue en el número 2 de Whiz Comics, publicado en diciembre de 1939.

Holy Moley!

Qué sería de un superhéroe sin una buena catchprhase. En el caso de Shazam, esta es "Holy Moley!", un exabrupto recurrente —y algo desfasado en pleno 2019— que Billy utilizaba en sus aventuras en la viñeta. En la película es lo primero que escuchamos decir a Batson en el filme, cuando intenta engañar a la policía haciéndose pasar por un adolescente inocentón y bienintencionado.

Ace Chemicals

Las referencias a Batman y a su microcosmos personal están a la orden del día. Además del batarang del que hablamos con anterioridad, podemos ver una alusión al Cruzado Enmascarado en la fábrica donde Freddy y Billy prueban los poderes de Shazam en una delirante secuencia de montaje. Esta muestra una especie de tanque contenedor en el que figura el nombre de Ace Chemicals, que los fans del Hombre Murciélago reconocerán por ser la factoría en la que el Joker se dio un chapuzón en ácido antes de convertirse en el Príncipe Payaso del crimen.

La batcueva de Nolan

Cuando Billy y Freddy están en busca de su propia guarida de superhéroes demuestran tener unas preferencias muy diferentes. Fred busca simple y llanamente un castillo, pero Batson busca algo más específico: una gruta con una catarata en la entrada a través de la que se pueda entrar conduciendo. Algo que recuerda sospechosamente a la batcueva que Christopher Nolan diseñó para su trilogía del Caballero Oscuro.

El mecha de Jim Gordon

Siguiendo con el lore gothamita, en la secuencia que recoge el primer enfrentamiento entre el Dr. Sivana y Shazam, que terminan dándose tortas en una juguetería, podemos ver un buen número de estanterías con toneladas de merchandising del Universo DC. Entre los artículos expuestos figura un juguete del mecha que utilizó Jim Gordon en los comics para convertirse en Batman después de la desaparición de este. Si existe esta figura en el UDC, ¿eso significa que el comisario Gordon de J.K. Simmons ha sido Batman en algún momento de la línea temporal del universo compartido?

El piano de 'Big'

No hace falta ser un cinéfago empedernido para darse cuenta que, junto al cómic de Geoff Johns, la mayor fuente de inspiración de '¡Shazam!' es la divertidísima 'Big' de Penny Marshall. David F. Sandberg quiso hacer esto aún más evidente dejando un guiño durante la pelea que comentábamos en el punto anterior con la forma del piano que tocaba Tom Hanks utilizando sus pies en el clásico de 1988.

Los Hombres Cocodrilo

Los hombres cocodrilo son una raza de, ejem, cocodrilos humanoides originarios del planeta Punkus y enemigos de Shazam desde el año 1943. La película nos deja varias pistas sobre su existencia, siendo la primera de ellas una figura de un cocodrilo que puede verse en el despacho de la asistente social de Billy. El segundo vistazo que podemos ver a los hombres cocodrilo es durante la escena en la que Billy y sus hermanos tratan de escapar de la Roca de la Eternidad, escondiéndose tras una de las puertas varias de estas criaturas a las que pillan in fraganti echando una partida de cartas.

El Superman de Richard Donner y el cameo del Hombre de Acero

En '¡Shazam!' hay un par de referencias a esa maravilla imperecedera que es —y seguirá siendo— la 'Superman' de Richard Donner. La primera de ellas se esconde en una de las portadas de periódico que tiene Freddy en su habitación, en la que puede leerse el mismo titular aparecido en el clásico de 1978: "CAPED WONDER STUNS CITY". La otra se puede ver en la última escena de la película, durante el cameo —de cabeza para abajo— de Superman, que, por cierto tiene cambios en su traje respecto a lo visto en 'Liga de la justicia', pueden escucharse brevemente los primeros compases de la mítica pieza que John Williams compuso para el filme del Hombre de Acero.

La Familia Shazam

No lo esperaba ni de broma, pero David F. Sandberg y los guionistas de '¡Shazam!' han tenido el valor de meter en la primera película del personaje nada menos que a una Familia Shazam —creada en 1942 y compuesta por las versiones superheróicas de Billy y todos sus hermanos— calcada de la versión creada por Geoff Johns en los New 52. Un gran detalle que redondea el tercer acto del largometraje.

Tawky Tawny

Hubiese pagado por ver en lo nuevo del DC Universe es a la versión live action de Tawky Tawny, el tigre humanoide aliado de la familia Shazam. Aunque me haya quedado con las ganas, el personaje aparece representado en el vestuario del superhéroe protagonista —los broches que sujetan su capa llevan grabada la figura de un tigre—, en la mochila de Billy —en la que hay un parche de un tigre— y en los momentos ambientados en la feria, tanto en el pasado —con Billy pidiendo un tigre de peluche a su madre— como en el presente —cuando le regala uno a una niña asustada—.

'Justice League: Mortal'

Los caminos de los superhéroes son inescrutables, y si no que se lo digan a Adam Brody y a DJ Coltrona. Estos dos actores, que dan vida a las versiones adultas de Freddy y Pedro en la Familia Shazam fueron los seleccionados para dar vida a Flash y a Superman en la malograda 'Justice League: Mortal' que iba a dirigir George Miller alrededor del año 2008.

Los cameos de David F. Sandberg

El ascenso meteórico en la dirección de David F. Sanberg no está reñido con que el realizador se lo pase en grande rodando sus películas. Esto se ha reflejado en '¡Shazam!' en los cameos que el sueco tiene en la película; no sólo es uno de los hombres cocodrilo que aparecen jugando a las cartas en la Roca de la Eternidad, también presta su voz al nuevo novio de la madre de Billy y, según se rumorea, al mismísimo Mister Mind.

Annabelle

Si recordamos que David F. Sandberg ha llegado a '¡Shazam!' después de dirigir la estimable segunda parte de 'Annabelle', no es de extrañar que la muñeca maléfica del Warrenverso haya hecho acto de presencia en la cinta del Universo DC. Puede vérsela brevemente en una de las estanterías de la casa de empeños en la que aparece por primera vez Billy Batson engañando a una pareja de policías.

Mr. Mind

Para terminar, nos trasladamos directamente a la escena post-créditos de la película, en la que el protagonista absoluto es Mister Mind, el enemigo de Shazam aparecido en los cómics por primera vez en agosto de 1943. La primera vez que vemos al gusano líder de la organización conocida como Monster Society of Evil es en el primer tramo de la cinta, dentro de una vasija en la Roca de la Eternidad de la que, de algún modo, se las apaña para escapar y encontrarse con el Dr. Sivana, sentando las bases de una secuela que promete ser apasionante.