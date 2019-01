Shyamalan habla del final de 'Glass': "No sabía si tendría las pelotas para hacerlo"

Ahora que 'Glass' está en cartelera, M. Night Shyamalan ha completado un proyecto que arrancó hace 19 años con 'El protegido' ('Unbreakable'). Tras el estreno en 2017 de 'Múltiple' ('Split'), su primera secuela y el segundo paso de su historia de superhéroes y supervillanos, sólo faltaba el esperado encuentro entre David Dunn (Bruce Willis), Elijah Price (Samuel L. Jackson) y Kevin Wendell Crumb (James McAvoy).

La crítica se encuentra dividida (sobre todo la estadounidense) pero el film está funcionando entre el público y es un éxito de taquilla; costó 20 millones de dólares (cifra que el propio Shyamalan puso de su bolsillo) y ya ha superado los 100 en todo el mundo. Como no podía ser de otro modo con este cineasta, famoso por sus sorprendentes finales, el desenlace de 'Glass' está dando mucho que hablar...

No sigas leyendo si no has visto aún la película, hay SPOILERS de su final.

Llegados a este punto, y tras el aviso, hablemos con libertad. 'Glass' tiene el cierre más atrevido y dramático posible, con la muerte de los tres protagonistas a manos de una misteriosa organización liderada por la Dra. Ellie Staple (Sarah Paulson). Cuyo objetivo es mantener el equilibrio y no permitir que la humanidad conozca la existencia de esos seres extraordinarios.

Un cierre realmente triste... hasta que llega la última vuelca de tuerca, marca de la casa. El Sr. Cristal demuestra que, efectivamente, tenía un don especial para crear grandes planes y logra destapar el secreto: hay superhéroes más allá de los cómics. Un giro que permite cierta alegría, pese a todo.

En una nueva entrevista, el verdadero cerebro que lo ha orquestado todo, M. Night Shyamalan, afirma que mientras hacía 'El protegido' ya estaba pensando en cómo terminar todo:

"No sabía si tendría las pelotas para hacerlo. Pero era ese. Estaba en mi cabeza y pensaba 'Quizá podríamos hacer esto al final', y me reía por dentro. ¿Puedes hacerlo? No sabía si tendría la fortaleza de seguir y hacerlo, pero estoy muy contento de haberlo hecho. Clausurar es importante para mí, como narrador, como contador de historias. Cómo llegamos a un final definitivo para que entiendas que alguien ha tenido algo específico que decir y no continuar después. Siempre ha estado en mi mente cómo hacer esto. Obviamente, nunca había hecho una secuela antes y quería estar seguro que era por las motivaciones adecuadas, por los propios personajes y ese mundo, y mantener cierto nivel de pureza al respecto. Creo que la vida de las tres películas en las estanterías aumentará dramáticamente por ello."

"Los pases de prueba fueron realmente locos. El público simplemente nos acompañó. No se polarizaron de ningún modo por nada que mencionamos... Fue una de mis películas mejor testeadas jamás. El final fue refrescante para ellos. Que hiciéramos lo contrario a todo. Era realmente contenido, diferente y provocador."

Personalmente, aplaudo a Shyamalan por su valentía aunque me haya sufrir en la butaca con la decisiones que ha tomado con sus personajes (lo del charco es muy cruel). Creo que necesitamos más películas así entre tantas sagas interminables y reboots. En cualquier caso, más allá de su triunfo comercial, sólo el tiempo dirá si 'Glass' se convierte en un título de culto, como 'El protegido', o queda como un cierre innecesario, una de las obras fallidas del director de origen indio. ¿Qué opinas?