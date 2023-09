"Siempre pensé que molaba". Zack Snyder desvela la película de ciencia ficción que le inspiró para hacer montajes del director de sus largometrajes

El cineasta Zack Snyder regresará dentro de apenas unos meses con el estreno de 'Rebel Moon', su esperadísima nueva película que nació como una aventura dentro del universo Star Wars hasta evolucionar a lo que podremos ver a partir del 22 de diciembre en Netflix. Eso sí, entonces veremos una primera versión, ya que el director ya nos ha prometido un montaje del director, una práctica a la que ha recurrido a menudo a lo largo de su carrera.

Otra película por descubrir

Y es que la ambición de Snyder ha llevado en varios casos a que el montaje que veíamos en cines estaba bastante alejado de lo que el director de 'Amanecer de los muertos' tenía en mente. Un detalle llamativo es que él mismo realizaba la siguiente reflexión cuando le preguntaban cuál fu su reacción cuando Netflix le propuso hacerlo también en el caso de 'Rebel Moon':

Yo estaba como, 'Eso es genial. Eso lo hace mucho más fácil que esto'. Porque es una de esas cosas que supongo que siempre me inspiraron películas como 'Brazil', o hay una gran historia de cortes del director que son geniales. Cuando estaba en la escuela de cine, siempre pensé que molaba, que había otra película que podías descubrir. Así que, para mí, cuando haces una película, tienes muchas voces en tu propia mente creativa que te dicen cuál sería narrativamente la solución más sólida.

Estrenada en 1985, 'Brazil' fue un largometraje que Terry Gilliam tardó años en poder sacar adelante y que luego tuvo serios problemas a la hora de estrenarse en Estados Unidos. Su montaje original sí pudo verse sin problemas en los cines europeos, pero en suelo norteamericano acabó lanzándose un montaje 10 minutos más corto supervisado por el propio Gilliam. Existe además una tercera mucho más corta y con un final feliz hecha a petición de Sid Sheinberg, presidente de Universal por aquel entonces, que se emitió en varios pases televisivos y llegó a incluirse en varios ediciones en formato físico de la película.

'Brazil' es una comedia distópica protagonizada por Robert De Niro repleta de decisiones arriesgadas y oscuras, ideal para aquellos que busquen una película de ciencia ficción atrevida y diferente. Eso sí, que luego no vengan con reclamaciones porque no les ha gustado, ya que es una obra muy personal que vas a disfrutar enormemente si conectas con ella, pero también pude pasar que no.

