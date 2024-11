"Star Wars entró en decadencia hace más de 40 años". Denis Villeneuve arremete contra George Lucas por el rumbo que tomó su famoso universo de ciencia ficción

Denis Villeneuve ha demostrado que no tiene ningún problema en abordar universos de ciencia ficción preexistentes. Ya lo hizo con 'Blade Runner 2049', mientras que sus películas de 'Dune' siguen siendo una adaptación de la saga literaria escrita por Frank Herbert. Eso sí, ahora ha dejado claro que no tiene el más mínimo interés en aventurarse en esa galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas.

El director de 'La llegada' ha confesado en el podcast The Town que se obsesionó con ese universo cuando se estrenó 'La guerra de las galaxias' en 1977, pero todo fue aún más allá con la llegada de 'El imperio contraataca'. Sin embargo, su decepción fue mayúscula cuando fue al cine a ver 'El retorno del jedi':

El problema es que entró en decadencia en 1983 con 'El retorno del jedi'. Yo era el público objetivo. Tenía 10 años. Entró en mi cerebro como una bala de plata. Me obsesioné con Star Wars. 'El Imperio Contraataca' es la película que más esperé en mi vida. Vi la película un billón de veces en pantalla. El Imperio Contraataca me traumatizó. Adoro La guerra de las galaxias.

"Se acabaron las sorpresas"

Sin embargo, su decepción fue mayúscula cuando vio en cines 'El retorno del jedi', ya que no le gustó lo más mínimo el nuevo rumbo que dio Lucas a la saga:

Es una larga historia. Tenía 15 años y mi mejor amigo y yo queríamos coger un taxi e ir a Los Ángeles a hablar con George Lucas, ¡estábamos tan enfadados! Aún hoy, los Ewoks. Resultó ser una comedia para niños... Star Wars se cristalizó en su propia mitología, muy dogmática, parecía una receta, se acabaron las sorpresas. Así que no sueño con hacer una Star Wars porque se siente como un código muy codificado.

Además, Villeneuve confiesa que "no soy un trekkie", por lo que no pudo encontrar consuelo en la gran rival de Star Wars. Tampoco se olvidó de la muy esperada 'Dune 3', sobre la que solamente dijo que quizá la saga, pero que por lo general prefiere volver a las películas individuales de aquí en adelante y no volver a sumergirse en otra gran franquicia..