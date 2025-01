"Un titular torticero sacado de contexto". El creador de 'La que se avecina' explota contra una entrevista que destaca "la degeneración" del cine español

A veces estás entrevistando a alguien y, de manera, inevitable, piensas "Me acabas de dar el titular". Suele ser una frase graciosa, llamativa, curiosa o edificante, claro, pero a veces trae consigo su dosis de polémica. Los entrevistados lo saben. De hecho, no pocas veces dicen entre risas, sobre todo en tiempos modernos, cosas como "Ahí tienes tu titular". Es broma, pero no mucho, porque de un tiempo a esta parte es normal temer las vueltas de campana rocambolescas que se pueden dar hasta aterrizar en algo llamativo. Que sea fiel a la realidad es otro asunto.

Se ha portado como un Caballero

Es lo que ha pasado hoy, cuando el público se ha encontrado de bruces con una declaración incendiaria de Alberto Caballero, co-creador de 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' o 'Muertos SL', que afirma en El Mundo que "El nivel de degeneración al que ha llegado la comunidad cinematográfica española es importante". Imagina, ¡qué desfachatez de comentario! ¡Qué ignominia! Sin embargo, el guionista nos pide que leamos su declaración completa. Si lo arregla o no, es cosa de cada cual.

Hemos tenido cierta resistencia al cine por dos cosas. La primera, por respeto, porque lo último que necesita el cine español era otra mala película, y en segundo lugar porque estábamos esperando que se nos ocurriese una idea que dijésemos "tenemos que hacer esto". El nivel de degeneración y de deformación al que ha llegado la comunidad cinematográfica española es importante. Quiero decir, encontrar una buena comedia, es complicado, independientemente de taquilla. Lo que nos gustaría es que fuera una película que tuviera sentido en sí misma, no por el hecho de hacerla.

Caballero se ha quejado en Twitter sonoramente de que el periodista haya sacado esas declaraciones en particular: "Pido perdón ya de arranque por un titular torticero sacado de contexto. Dentro de la propia entrevista está la aclaración: respetamos tanto el cine que hasta ahora no lo hemos hecho. La culpa es nuestra por prestarnos a dar entrevistas". Sin embargo... la frase está ahí, es literal y tanto antes como después denota cierto desprecio por el cine español. No está tan sacada de contexto como se pretende hacer creer, e insinuarlo es algo habitual de muchos profesionales cuando ven que han metido la pata en una entrevista.

Mal por la prensa, que muchas veces caemos en llamar la atención a toda costa en un mundillo en el que es difícil destacar, cogiendo frases que quizá no sean las más representativas. Pero el propio Caballero, que insinúa una mala praxis que no es tal (sus palabras no se han retorcido, se han sacado tal cual del párrafo), también debería aceptar su error o haberlo corregido en el momento. Y es que, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.

