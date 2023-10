La disparatada 'Solo asesinatos en el edificio' tendrá temporada 4: Disney plus renueva la comedia de misterio y esta es la nueva víctima

Coincidiendo con el estreno en Hulu/Disney+ del último episodio de la temporada, la plataforma ha anunciado que ha renovado 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in the Building) por una temporada 4. De esta manera, veremos a los vecinos podcasters ante un nuevo y divertido caso.

Una noticia que viene justo con el final de esta temporada 3, que contaba con un reparto estelar que incluía a una genial Meryl Streep o a Paul Rudd, entre otros, acompañando al trío protagonista formado por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

Un nuevo caso para Charles, Oliver y Putnam

Además, y ojo que a partir de aquí spoilers, ya sabemos quién es la nueva víctima. Siguiendo con la tradición de la serie de adelantar lo que ha de venir en el cierre de cada temporada, parece que la temporada 4 seguirá el asesinato de Sazz Pataki, la doble de acción en 'Brazzos', la serie de Charles, interpretada por Jane Lynch.

Más allá de eso y, como es habitual también, pocos detalles más se saben de esta nueva temporada de 'Solo asesinatos en el edificio', que seguirá contando con John Hoffman a los mandos. Suponemos que veremos a Jane Lynch en estos nuevos episodios, pero no si tanto como al final hemos acabado viendo a Paul Rudd en esta tercera entrega.

