Dura poco más de 6 horas y la puedes ver en Disney+: baile, drama y drogas en esta apasionante miniserie sobre una turbulenta relación

Es habitual terminar perdonando los aspectos más espinosos y hasta condenables de una personalidad artística cuando esta ha ofrecido un trabajo creativo de importancia -y algún mediocre también ha recibido defensa de ciertos sectores, pero ahí los tiros van por otro lado-. Estamos acostumbrados desde que la misma tendencia de los biopics sobre esta clase de figuras terminan blanqueando la mayoría de elementos oscuros y tratan de enfatizar la parte triunfal, la que les acerca a la gloria eterna.

Pero no siempre tiene que ser así. El biopic también puede servir para tratar ambos aspectos, desde los más gloriosos en lo creativo como los más turbios en lo personal. De eso bien sabe Bob Fosse, que se abrió en canal haciendo la autobiográfica y magistral 'All That Jazz (Empieza el espectáculo)'. Aunque incluso ahí se dejó ciertos aspectos que han terminado debidamente rescatados en la posterior y más reciente 'Fosse/Verdon', disponible en Disney+.

Empieza el espectáculo

Obviamente, la miniserie producida por Lin-Manuel Miranda y otros nombres relevantes del Broadway reciente como Thomas Kail ('Hamilton') o Steven Levenson ('Querido Evan Hansen') nos acerca a la figura de Fosse, así como de su pareja sentimental y creativa Gwen Verdon. Ambos son interpretados magistralmente por dos entregados Sam Rockwell y Michelle Williams respectivamente.

'Fosse/Verdon' no sólo indaga en la compleja relación mantenida por ambos artistas, sino también ofrece la dura pero honesta mirada entre bambalinas que expone el lado oscuro del espectáculo. Ese ingrato mundo al que él se quiso entregar en búsqueda del cariño que nunca llegó a tener y ella quiso volcar su pasión, aunque el reconocimiento le fuera a ser esquivo.

Sobre el reconocimiento tiene la serie mucho que comentar y reflexionar. A lo largo de los ocho episodios de duración cercana a los 50 minutos vemos el concienzudo proceso, lleno de pasión pero también tormentosos instantes, que llevaron a él a convertirse en uno de los directores de teatro y de cine musical más importantes de todos los tiempos y a ella en una de las mejores bailarinas que han pisado las tablas de Broadway.

'Fosse/Verdon': bailar pegados

No se queda sólo en el reconocimiento de la genialidad. La miniserie va dejando detalles sobre cómo casi siempre Fosse ha terminado acaparando los focos y llevándose el mérito por trabajo que realizaban los dos. Y como a veces esta relación era bastante ingrata, como muestra el periodo donde él decidió saltar al cine pero no contó con Verdon en dos de sus grandes proyectos, a pesar de haber mostrado que podía hacerlos en teatro.

Sigue cayendo en ciertas convenciones de la ficción biográfica, sobre todo en narración -a pesar de que pueda parecer lo contrario con sus saltos en la línea temporal-. No obstante, emplea esas convenciones con sensatez y eficacia, haciendo un retrato bien desarrollado de sus personajes que son impulsados de maravilla por Rockwell y Williams.

Su exquisitez y sus detalles para cafeteros -tanto amantes de los musicales como apasionados del cine clásico- la hacen una serie muy rescatable.

