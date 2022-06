Qué ver en Disney+: Jeff Goldblum se entrega en cuerpo y alma a un trágico y grotesco relato de David Cronenberg

A pesar de un indudable atractivo, a Jeff Goldblum ha sido complicado ubicarle como estrella protagonista en Hollywood. No ha sido por falta de intentonas, como cuando asumió el liderato de la franquicia jurásica en 'El mundo perdido (Jurassic Park)', pero claramente ese papel no se ajusta a un interprete tan particular y minucioso como es él.

Eso no quiere decir, claro, que no tenga grandes momentos como actor protagonista. Hay un ejemplo clarísimo, donde puede desarrollar sus tics de actor de carácter y dar el pilar necesario para sostener una película tan potente como estrafalaria. Hablamos, por supuesto, de 'La mosca', la magistral obra de David Cronenberg que ahora podemos disfrutar en Disney+.

¿Evolución o involución?

En la década de los ochenta empezó a pulular el interés por readaptar el clásico de terror de Kurt Neumann, de 1958, especialmente con John Carpenter afrontando su propia versión de 'La cosa'. Fue Mel Brooks quién trató de sacar adelante la producción, aunque manteniendo su nombre escondido para no dar una impresión equivocada del proyecto. Su primera opción para dirigir, eso sí, estaba ocupada intentando realizar 'Desafío total': David Cronenberg.

Pero el canadiense se terminó cayendo de aquel proyecto, y Brooks había perdido a la opción que tenía apalabrada en aquel momento. Fue casi un capricho del destino, y Cronenberg transformó el guion para volverlo una pesadilla marca de la casa, centrada en un científico que investiga un método de teletransporte, empleándose a sí mismo como cobaya para experimentar.

El proceso se tuerce de manera inesperada, con una mosca introduciéndose en la capsula en la que se encontraba, lo que combinó sus materiales genéticos y comenzando un proceso de transformación que no queda muy claro si cae dentro de la evolución o de la involución. La deformación física y mental del personaje es puro material clásico de la obra de Cronenberg y la nueva carne, por lo que es comprensible que saque tanto jugo al material.

'La mosca': cuando los remakes salen mejor

Lo que distingue especialmente a 'La mosca' de otras de sus obras es cómo incide más que nunca en los aspectos trágicos de la historia, haciéndola una de sus películas más emocionales de manera extraña. A ello contribuyen una hermosa banda sonora de Howard Shore y cómo venden el núcleo emotivo la pareja protagonista de Jeff Goldblum y Geena Davis, que esencialmente comparten el protagonismo del relato.

Goldblum en concreto se entrega en cuerpo y alma ha mostrar los notables cambios que sufre su personaje a lo largo del film. Sus tendencias estrafalarias otorgan precisamente el carisma especial al film que logra vender todo su componente grotesco y terrorífico. Un absoluto triunfo que logra brillar más que su predecesora, siendo con la de Carpenter uno de esos casos claros donde el remake triunfa por encima de la original.