La serie de Can Yaman para Disney+ que Hande Erçel rechazó por "desigualdad salarial". Promete ser un éxito, pero no se sabe nada de ella

Anunciada hace ya un par de años (y, de hecho está terminada de rodar desde hace un año) de momento hay un silencio sepulcral en torno a una de las próximas series de Can Yaman ('Pajaro soñador'), uno de los actores turcos más famosos de la hornada de telenovelas del país euroasiático. Y es que 'El turco', tal como se llama esta ficción para Disney+, lleva varios meses en el limbo.

De hecho, esta serie iba a ser una de las puntas de lanza del lanzamiento de la plataforma en Turquía, que aterrizó en el país en 2022 poniendo en marcha la producción de varias ficciones. Sin embargo, en 2023 la plataforma parecía dar un giro de 180º, con una limpieza que empezaría a retirar las series turcas del catálogo y la cancelación silenciosa de varias series.

Series históricas

Entre esas estaría 'Ataturk', un biopic sobre el padre fundador de la nación, lo que ha puesto en pie de guerra a las instituciones del país. Entre las afectas también está 'El turco', novela histórica escrita por Orhan Yeniaras ambientado durante el segundo sitio a Viena por parte del imperio Otomano, allá por el siglo XVII.

En esta serie, de vocación internacional, Can Yaman protagoniza como Balaban Aga, soldado malherido que es rescatado y llevado a un pequeño pueblo del norte de Italia. Junto a Yaman, el reparto principal cuenta con Greta Ferro, Will Kemp, Kieran O'Reilly y Slavko Sobin, entre otros.

Quien no está en su reparto es Hande Erçel ('Love is in the Air'). Si bien al principio se habló de ella como coprotagonista, al final la actriz turca decidió rechazar participar en ella por "la brecha salarial" que habría entre ella y el protagonista: «No acepto un pago desigual para actores varones y hembras», protestó la actriz, «ambos deberíamos cobrar el mismo salario.»

Así que, de momento, toca esperar a tener más noticias de 'El turco', aunque la previsión no es halagüeña. En su día, Disney comentó que algunas de las series serían emitidas por FOX en Turquía, pero desde entonces no ha habido más actualizaciones sobre estos proyectos.

