Este torpe error de continuidad en 'Borderlands' revela los muchos vaivenes que ha tenido la denostada adaptación en su desarrollo

'Borderlands' no ha tenido una buena semana. Desde su estreno el pasado viernes la película ha sido fruto de críticas muy duras y de un espectacular fracaso en taquilla que ha devuelto a muchos a la vieja era donde las adaptaciones de videojuegos no eran muy de fiar.

Ahora los fans se están verbalizando sobre un error de continuidad bastante torpe que de algún modo se ha quedado en el montaje final. En cierto momento de la película el grupo protagonista abre la escotilla de una cámara, revelando uno de los planos más icónicos que hemos visto en imágenes promocionales y tráilers.

En la película ese momento se estropea un poco si te fijas en que, también ayudando a abrir la pesada escotilla, están las manos de alguien que no debería estar ahí. En el tweet original una usuaria se cuestiona si es un miembro de la producción, una torpeza habitual del equipo que se encuentra en otras películas como cuando un micrófono se cuela en el plano. Pero la respuesta tiene una razón narrativa.

Las manos son de un personaje que se eliminó del montaje

Nada menos que Randy Pitchford (creador del videojuego original) respondió al tweet para revelar que las manos pertenecían a Brit, el forzudo personaje del videojuego original y uno de los miembros del elenco clásico que también iba a aparecer en esta película pero fue eliminado del montaje final. Por qué fue eliminado es algo que se desconoce ahora mismo, quizás fue en pos de crear expectativas de cara a una secuela o quizás simplemente se perdió como tantas otras cosas de la visión original de la película.

La producción de 'Borderlands' ha sido larga y tortuosa. Un proceso de casi diez años desde que fue anunciada en 2015 en el que pasó de ser una gamberrada +18 (como el videojuego, vaya) a una especie de 'Guardianes de la Galaxia' de marca blanca. Recientemente supimos que se habían eliminado muchas secuencias de acción sangrientas, y mucho antes Craig Mazin ('The Last of Us') quiso retirar su nombre como guionista y usar un pseudónimo.

