La precuela de 'Piratas del Caribe' que hizo el director de una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI, pero que casi nadie ha visto

Muchos siguen esperando noticias sobre la situación de 'Piratas del Caribe 6', una película que nunca termina de salir adelante por diferentes razones. Lo último que supimos es que Johnny Depp había reconsiderado su postura de no volver a trabajar con Disney, pero el proyecto sigue estancado. Para hacer más llevadera la espera a los fans de la saga, hoy quiero recordar que existe una precuela de la película original, 'La Maldición de la Perla Negra'. Una obra que muchos entusiastas de 'Piratas del Caribe' ni siquiera saben que existe y aún menos han llegado a verla.

Estrenado en 2011, 'Pirates of the Caribbean: Tales of the Code: Wedlocked' es un cortometraje situado antes que las cinco películas protagonizadas por Depp dando vida a Jack Sparrow. De él no hay ni rastro aquí aunque por supuesto que se le menciona; los que sí aparecen son algunos secundarios. Viejos conocidos de la franquicia como Vanessa Branch, Lauren Maher o David Bailie.

La historia de 'Tales of the Code: Wedlocked' se centra en Scarlett (Maher) y Giselle (Branch), dos mujeres que creen que la otra ha sido invitada a su boda, pero pronto descubren que ambas están prometidas a Jack Sparrow. Tras abandonar la estancia, Scarlett y Giselle se ven envueltas en una misteriosa subasta que acaba siendo muy diferente a lo que ellas esperaban...

El origen de 'Wedlocked'

Detrás de 'Wedlocked' tenemos a James Ward Byrkit, director de la excelente película de ciencia ficción 'Coherence', una de las joyas del género en el siglo XXI y que el año pasado celebró su décimo aniversario. La presencia aquí de Byrkit no es casualidad, pues previamente trabajó en el departamento de arte de las tres primeras películas de la saga, lo cual seguramente ayudó a que los guionistas de 'Piratas del Caribe', Ted Elliott y Terry Rossio, aceptasen escribir un guion sobre una precuela, que contó con un presupuesto mínimo.

Esto es lo que recuerda James Ward Byrkit sobre el origen del proyecto y cómo surgió la idea tras comentarla con Gore Verbinski, director de las primeras tres películas:

"Yo estaba en el plató, maravillado por el trabajo de Rick Heinrichs [director de arte y artista de efectos], y le dije a Gore Verbinski: Deberíamos rodar una película aquí, durante este tiempo. Y él respondió: '¡A por ello!'. Así que fui a ver a Ted Elliott y Terry Rossio y les pregunté si tenían una idea para un corto sobre el Código Pirata."

"Pensaron que Vanessa Branch y Lauren Maher, las mozas, deberían tener su propia historia y empezamos a escribir Wedlocked. El departamento de DVD nos dio el dinero para reunir a un equipo, alquilar una cámara de 16mm y rodar durante tres días. Y Vanessa y Lauren resultaron ser increíbles."

Por desgracia, 'Pirates of the Caribbean: Tales of the Code: Wedlocked' tuvo una difusión bastante reducida, incluyéndose en una edición especial en Blu-ray de las cuatro primeras películas puesta a la venta en Estados Unidos. De hecho, nunca llegó a comercializarse en España, por eso no existe la versión doblada al castellano ni con subtítulos. Por suerte existe Internet y podemos verlo en versión original.

