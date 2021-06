'The Beatles: Get Back': Disney+ desvela la fecha de estreno del prometedor documental de Peter Jackson sobre la legendaria banda

Seis horas de material. Eso es lo que nos prometen desde Disney+ al anunciar la fecha de estreno de 'The Beatles: Get Back', el prometedor documental que Peter Jackson ha realizado sobre la banda de Liverpool. Tendremos una serie documental de tres episodios (la nueva trilogía de Jackson) que veremos a partir del 25 de noviembre en tres días consecutivos.

Peter Jackson ha creado este documental a partir de nada menos que 56 horas de metraje inédito rodadas en 1969 por Michael Lindsay-Hogg. Junto a esto, 140 horas de audio de las sesiones de grabación de 'Let it be', incluyendo un vistazo al concierto de la azotea de las oficinas de Apple en Londres.

Un proyecto en el que el cineasta lleva inmerso tres años revisando, restaurando y editando las imágenes y, de hecho, ya vimos un primer adelanto el pasado diciembre de 2020. La idea es presentar la historia de un momento concreto de Los Beatles "tal y como merece contarse". En palabras de Jackson:

"El extraordinario material de Michael Lindsay-Hogg logró capturar múltiples historias. La historia de amigos y de personas. La historia de las debilidades humanas y de un grupo maravilloso. Se trata de un relato detallado del proceso creativo, donde vemos de cerca la elaboración de canciones icónicas en un ambiente donde imperaba una gran presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es nostálgico. Muy al contrario, es veraz, honesto y humano. En seis horas conoceremos a The Beatles con una intimidad jamás imaginada"

Parece que, ha habido cambio de planes con este documental ya que hace medio año el plan era estrenarlo como película en cines. Sin embargo el inconmensurable metraje ha debido derivar hacia este formato de tres episodios de dos horas cada uno.