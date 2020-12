'The Beatles: Get Back': Disney+ y Peter Jackson ofrecen un primer avance del documental sobre la mítica banda

A modo de regalo de Navidad, desde Disney han decidido ofrecer un avance oficial (un sneak peek) de nada menos que cinco minutos de 'The Beatles: Get Back', el documental sobre el grupo que prepara Peter Jackson. Un adelanto que podemos ver tanto en la web oficial de los de Liverpool como en Disney+.

El propio Jackson es quien introduce el adelanto desde la sala de montaje advirtiendo que no es ni un tráiler (que llegarán ya en 2021) ni una escena. Simplemente un pequeño montaje para ver con qué material estamos lidiando y que veremos al completo en agosto de 2021. El director de, entre otros, 'El Señor de los Anillos' justifica este avance como un regalo para los fans:

«Queríamos dar a los fans de Los Beatles de alrededor del mundo un aguinaldo, así que hemos montado este avance de cinco minutos de nuestra película para cines 'The Beatles: Get Back'. Esperamos que lleve una sonrisa a la cara de todos y algo de la tan necesitada alegría en esta dura época»

El cineasta asegura que tienen más o menos terminada la mitad de la película, que está construida a partir de 56 horas de vídeo inéditas, rodadas en 1969 por Michael Lindsay-Hogg, y en torno a las 140 horas de grabaciones de audio de las sesiones de grabación de 'Let it Be', con un vistazo al famoso concierto en la azotea de las oficinas de Apple en Londres.

Desde Disney avisan, además, que en un momento posterior estrenará una restauración de 'Let it Be', la película de 1970.