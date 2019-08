'Bond 25' ya tiene título oficial: 'No Time To Die'

¡Al fin! La nueva entrega de la franquicia 007, que hasta ahora era conocida como 'Bond 25', ya tiene título oficial; Sony lo ha desvelado a través del vídeo que puedes arriba. Se ha bautizado como 'No Time To Die', que a falta de conocer el título español, podría traducirse como "Sin tiempo para morir".

Quinta y ¿última? de Daniel Craig

Claro, nadie tiempo para eso, pero parece que Bond aún menos. Al margen de que es un título genérico que podría encajar en cualquier otro film de la saga, me suena a respuesta ante los rumores de que 'Bond 25' supone la despedida de Daniel Craig como el agente secreto.

De hecho, se dijo que Danny Boyle quería matar al personaje (abandonó el proyecto por "diferencias creativas") y se barajó la opción de llamar al proyecto 'A Reason To Die' ("Una razón para morir"). Como curiosidad, el "working title" del proyecto era 'Shatterhand'.

'No Time To Die' es la quinta película de Craig como 007 y ya ha declarado que no está muy motivado para seguir (tiene 51 años) más allá del dineral que recibe por cada rodaje. Hay numerosos actores que podrían tomar el relevo así que los productores no deberían temer un recambio. De hecho, en la nueva, Bond está retirado y una nueva agente tiene la identidad de 007; un recurso fácil que permite cambiar al protagonista sin grandes cambios en el reparto.

Recordemos que, junto a Daniel Craig, vuelven Ralph Fiennes como M, Naomie Harris como Moneypenny, Ben Whishaw como Q, Rory Kinnear como Tanner, Jeffrey Wright como Felix, Léa Seydoux como Dr. Madeleine Swann y Christoph Waltz como Blofeld. Entre las novedades destaca la presencia de Rami Malek, reciente ganador del Óscar por 'Bohemian Rhapsody', como nuevo villano.

Cary Joji Fukunaga dirige 'No Time To Die' a partir de un guion firmado por Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge y el propio Fukunaga. Sony estrenará la película en cines el 8 de abril de 2020. ¿Hay ganas de volver a ver a James Bond en acción?