Cristopher Nolan añade a Florence Pugh y Rami Malek al reparto de ‘Oppenheimer’, su biopic sobre el creador de la bomba atómica

Florence Pugh y Rami Malek se unen a al actor y cineasta Benny Safdie en el pack de las últimas incorporaciones al reparto de la nueva película de Christopher Nolan, 'Oppenheimer', según confirma Deadline. Universal no ha dado más detalles pero Pugh, Malek y Safdie se unirán a un elenco liderado por Cillian Murphy que también incluye a grandes nombres como Matt Damon, Robert Downey Jr y Emily Blunt.

La película estará escrita y dirigida por el propio Nolan y contará la historia de J. Robert Oppenheimer (Murphy), el científico detrás del Proyecto Manhattan, que llevó a la invención de la bomba atómica. Pugh interpretará a Jean Tatlock, una miembro del Partido Comunista de Estados Unidos que tuvo un romance con Oppenheimer, mientras que Safdie será el físico húngaro Edward Teller, quien estuvo involucrado en el Proyecto y es conocido como el padre de la bomba de hidrógeno.

Malek interpretará a otro científico, pero no se han revelado más detalles sobre su papel. La película se basa en el libro ganador del premio Pulitzer 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' de Kai Bird y Martin J. Sherwin que Nolan producirá junto a Emma Thomas y Charles Roven de Atlas Entertainment.

Universal obtuvo los derechos del libro tras una acalorada guerra de ofertas y finalmente la película está programada para estrenarse el 21 de julio de 2023, dentro de dos años, ocupando un espacio predilecto para Nolan, que ya ha reservado para varias de sus películas en el pasado.