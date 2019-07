DC: el Batman de Ben Affleck nos habría llevado a Arkham y Darkseid confirmado en 'New Gods'

DC quiere asegurarse de que su nuevo gran evento superheroico, 'New Gods', pulsa todas las teclas correctas. Para ello pretende rendir justo tributo a uno de los grandes creadores del género, Jack Kirby, que no solo concibió en Marvel a personajes como el Capitán América o los X-Men, sino que visualizó esta épica historia cósmica. Su villano, Darkseid (mencionado pero no mostrado en películas como Liga de la Justicia)' es la inspiración primigenia para Thanos en Marvel.

Para contar esta historia sobre dos planetas (Nueva Génesis y Apokolips) enfrentados en una dimensión ajena a nuestra realidad, el Cuarto Mundo, la directora Ava DuVernay cuenta con uno de los guionistas estrella del momento en DC y Marvel, Tom King. King está recibiendo grandes elogios por su visión de uno de los personajes esenciales del entorno de Apokolips (aunque su presencia no está confirmada en la película), el escapista Mr. Milagro.

Según King, DuVernay le pidió que reuniera a un equipo de expertos en Kirby para que la visión de la película fuera afín al creador original. DuVernay ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, corroborando esta visión fiel a Kirby, que Darkseid y las Furias (las guerreras a su servicio que luchan por Apokolips) estarán presentes en la película.

Por otra parte, el director de fotografía de la que iba a ser la película de Batman en solitario dirigida y protagonizada por Ben Affleck, Robert Richardson, ha confirmado en el podcast 'Happy Sad Confused' los rumores de que la película habría estado ambientada en el famoso manicomio de Arkham. Richardson ha subrayado que habría sido "algo más oscura de lo que se ha visto en el pasado"

El manicomio de Arkham solo se ha visto en el cine en 'Batman Begins', pero ambientándose en los primeros tiempos del héroe como protector de Gotham, aún no rebosaba de enemigos míticos del héroe. Desde luego, pocos escenarios tan apropiados para una aproximación oscura y tenebrosa, casi de película de terror, al Hombre Murciélago de DC Comics. ¿Heredará algo de ello la versión de Matt Reeves y Robert Pattinson prevista para 2021?