'Gladiator 2' escaneó a sus extras para añadirles en otras escenas mediante inteligencia artificial: "No nos explicaban por qué estaban haciendo esto"

La realidad del mundo interpretativo empieza a parecerse poderosamente a un episodio de 'Black Mirror'. Puede que cuando los actores hablan de los peligros de la inteligencia artificial algunos sonrían pensando que no es para tanto y que son unos exagerados... pero la realidad es que, justo antes de la huelga, producciones tan grandes como 'Gladiator 2' ya estaban escaneando actores sin permiso para ponerles aquí o allí. Y lo peor es que no es la primera vez.

Yes, we scan

La producción dirigida por Ridley Scott y que se estaba rodando en Malta cuando fue interrumpida por la huelga del SAG llevaba a los extras entre tomas a ser escaneados en una cabina repleta de cámaras, como desvela Times Of Malta: "Si tienen tu cara, no sabes si va a acabar en un tráiler, una película o un vídeo", se lamentaba un extra que no sintió que tuviera la opción de negarse. Quizá por eso las productoras han propuesto al SAG que, como gran novedad, van a pedir permiso a los actores para escanearles: ni siquiera estaban dispuestas a hacerlo.

"No nos explicaban por qué estaban haciendo esto, creímos que nos llevaban a rodar otra escena", comentaba otro extra, que, aparentemente, será usado para rellenar los huecos en escenas grandes en el Coliseo Romano donde se exige que aparezca mucha gente. Después de escanearles, el equipo de la película les llevaba a la siguiente toma o les mandaba a casa, sin hacer mayor mención a lo ocurrido, como si fuera una simple rutina más de Hollywood.

Y, como los actores de Malta no están en un sindicato, en la industria se ve la manera perfecta de sacarles jugo y ahorrar dinero por el camino. "Menos extras significa menos días, preparaciones menores, menos equipo y menos trabajo para todos", dicen desde allí. Eso sí, con la misma taquilla, claro. Lo curioso es que esto no es ciencia-ficción ni los actores están pidiendo en las negociaciones algo que no va a pasar nunca. De hecho, tenemos al menos una película donde actores escaneados han aparecido en el fondo mediante inteligencia artificial.

La película en cuestión es 'Pacto de graduación', disponible en Disney+. Allí, entre el público en el partido de baloncesto inicial podréis ver personas moviéndose de manera muy rara, casi como si fueran personajes de 'Los Sims' o no supieran lo que está pasando: se trata de actores escaneados, efectivamente. Parece puro terror, pero es el futuro del cine a no ser que la huelga tenga éxito y tengan que parar de hacer estas barbaridades.

Ah, sí: 'Gladiator 2' no es la única película que ha escaneado gente, ni mucho menos: 'Napoleón' y 'El último viaje del Deméter' también han caído en estos métodos abusivos. ¿La idea? Pagar un día de trabajo y utilizarte constantemente en este y otros trabajos. Definitivamente, había mucha basura que sacar en Hollywood y, por suerte, guionistas y actores se han puesto a ello justo a tiempo.

