John Travolta acosará a Devon Sawa en un thriller dirigido por el cantante de Limp Bizkit

Si habéis tenido la misma reacción que yo al leer el titular de esta noticia, probablemente hayáis corrido a comprobar si los últimos 20 años han sido tan sólo parte de un sueño de Antonio Resines y si en realidad seguimos estancados al inicio de la primera década del siglo XXI. El calendario nunca falla y, en efecto, por mucho que el proyecto que os presentamos a continuación invite a pensar lo contrario, estamos en pleno 2018.

Nada más y nada menos que Fred Durst, el líder de Limp Bizkit —una de las bandas más influyentes de la escena del chandal-metal de finales de los 90 y principios de los 2000—, acaba de comenzar el rodaje del que será su tercer largometraje hasta la fecha y que se estrenará bajo el título de 'Moose'; información que no tendría más trascendencia si el filme no tuviese capitaneando su reparto a John Travolta y Devon Sawa.

Por si los nombres involucrados en 'Moose' no son suficientemente añejos, la trama estará a la altura de las circunstancias, girando en torno al personaje de Sawa: un popular héroe de acción cinematográfico que sufrirá el acoso de un fan enloquecido interpretado por Travolta. Por si todo lo que estáis digiriendo fuese poco surrealista, podemos añadir que el argumento del filme está basado en una experiencia real que sufrió el propio Durst hace años.

Aún sin fecha de estreno prevista, 'Moose' cuenta con un guión escrito por el debutante Dave Bekerman y está producida por Andrea Iervolino —'Una lucha incierta'—, Monika Bacardi —'Rupture'— y Daniel Grodnik —'¡Socorro! Ya es Navidad'—. A falta de un tráiler o material gráfico que mostrar, os dejamos con el videoclip de 'Take a Look Around': el tema de Limp Bizkit para la banda sonora de 'Misión: Imposible 2' —siempre es buen momento para escucharlo—.