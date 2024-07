10 años de una de las películas de ciencia ficción más majaras del siglo XXI. 90 minutos de thriller frenético y de torbellino evolutivo

Cada uno tiene claro cuáles son sus límites a la hora de tolerar desparpajo o absoluta majadería. Ahora mismo es más fácil que nunca expresar el desconcierto ante una propuesta que está dispuesta a liberarse de ataduras, abrazando conscientemente lo que muchos consideran absurdo con ánimo de exacerbar la diversión.

No por zambullirse en la marmita del dislate se tiene que renunciar a la ambición, y ahí está la fascinante carrera de Luc Besson para demostrarlo. El francés es uno de esos directores netamente franceses, en el sentido de que no le apetece considerar demasiados límites morales o contener tendencias marcianas, algo más notable en sus cintas de ciencia ficción que en sus thrillers. Aunque luego está ‘Lucy’, que mezcla todo de una manera desbordante.

El árbol de la vida con subidón de drogas

Este increíble torbellino de ciencia ficción evolutiva y thriller frenético fue estrenado hace ya 10 años en salas de cine, con Besson dirigiendo a una Scarlett Johansson en búsqueda de la consolidación como heroína de blockbuster. Esta mareante pero entretenida propuesta se puede encontrar en plataformas de alquiler como Amazon Prime Video, Apple TV o RakutenTV, pero por desgracia no en streaming.

La Lucy que da título a la función es una estudiante americana que se encuentra en Taiwan, y es engatusada para ejercer como mula para un señor de la droga de Corea del Sur. Su tarea será transportar cuatro paquetes de una nueva droga sintética experimental, pero lo tendrá que hacer con la bolsa en su abdomen. Cuando esta se rompe, su cerebro asimilará el compuesto y empezará a desatar todo su potencial, transformando a Lucy en el siguiente paso evolutivo de nuestra especie.

Por supuesto es todo una premisa loca surgida a partir de esa concepción de que utilizamos una décima parte de nuestro cerebro, pero también a partir de otras propuestas de thriller y ciencia ficción de la época sobre cómo potenciar o dopar nuestras capacidades neurológicas. Lo cuál es claramente irónico si consideramos que son películas no pensadas ni mucho menos para estimular dichas capacidades. ‘Sin limites’ o ‘Transcendence’ andaron un camino que ‘Lucy’ decide recorrer esprintando.

‘Lucy’ y la ciencia ficción marciana de Luc Besson

Besson es capaz de retorcerlo todo hasta parecer que está haciendo una abrumadora reflexión existencial al estilo de ‘El árbol de la vida’, mostrando la evolución de la vida en el planeta hasta un presente caótico del que debemos elevarnos. Por supuesto, está trazando con tanto trazo grueso que es imposible considerarlo como un pensamiento serio o un intento de darle más refinamiento a un entretenimiento frenético.

Sus 90 minutos no ofrecen descanso en cuanto el director decide pisar el acelerador. Johansson consigue mantener temple y carácter decidido en medio de una colección de despiporres que a ratos son divertidos, otros testan la paciencia del espectador. Su sentido de la acción, al menos, está fuera de dudas, ofreciendo unos mínimos en una propuesta kamikaze que no siempre aterriza. Aunque, al menos, está decidida a ser algo, se lo compres o no.

