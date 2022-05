"Me vi bien pero hay cosas": Chanel explica el único "fallo" de su actuación y otros detalles de su paso por Eurovisión

Tras su éxito en la gala final de Eurovisión, Chanel ha vuelto ya ha a España. Ayer, en 'La noche D' en La 1, la cantante charló con Eva Soriano, la presentadora, y otros invitados (Tony Aguilar y Julia Varela) sobre la experiencia eurovisiva y su celebrada actuación en el festival.

"Lo hiciste de 10"

“Cuando supimos que iba a venir Chanel abrimos líneas para que vinieran de público y se nos colapsaron en 5 minutos” comentó Eva Soriano. En el programa, se volvió a visualizar la actuación que le valió a Chanel el tercer puesto en el top. Los invitados alabaron la ejecución, a lo que la cantante puntualizó: "Me vi bien pero hay cosas".

Según Chanel, uno de los momentos inesperados fue cuando se le abrió la chaqueta antes de lo previsto: “Nunca se había abierto la chaqueta hasta ese día. Lo coreografiado no contaba con ello pero la chaqueta pesaba mucho. Y me dijeron pues rómpela, que te dé igual. En ese momento, con la euforia y pasármelo bien lo hice más fuerte y se abrió. Pero no es fallo, es una curiosidad”.

También se comentó el tema del abanico, que aparecía en la actuación de repente hacia el final: “Pol Soto, el bailarín, fue capaz de bailar, cantar, guardar el micro y el abanico y correr a dármelo” aclaró Chanel.

Aguilar y Varela compartieron su entusiasmo por la actuación y por las votaciones: “Con el triplete de 12 consecutivos fibrilamos”. Fueron varios los invitados del programa que felicitaron a Chanel por éxito eurovisivo: Alaska, David Civera o Ruth Lorenzo.

Incluso las Tanxugueiras, que entraron vía zoom: "Queremos darle la enhorabuena a Chanel. Hicisteis una pedazo de actuación, tanto tú como tus compañeros. Os merecéis, no ese tercer puesto, sino un puesto más arriba". El grupo ya le felicitó en su momento por audio. "Lo hiciste de 10" remarcaron.