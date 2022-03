'Operación Triunfo', cancelada: no habrá nueva edición del exitoso talent musical de TVE

No habrá OT 2022, ni 2023, ni dos mil nada... por lo menos en Televisión Española. La cadena pública ha decidido no renovar por una edición más 'Operación Triunfo', el talent musical más seguido en nuestro país. O, por lo menos, el que más ha absorbido las redes durante sus últimas ediciones.

Una noticia que se da dos años después del desenlace de 'OT 2020', que concluyó en junio de dicho año (tras un breve parón por la irrupción de la pandemia) con la victoria de Nia Correia. Desde entonces el formato había quedado en barbecho.

Se busca cadena o plataforma

Eso sí, Tinet Rubira y el equipo de Gestmusic no se dan por vencido con el formato. Porque otra cosa no, pero exitoso es un rato. No sabemos si acabará en otra cadena o en alguna plataforma, pero desde la productora están seguros de que no pueden desperdiciar el potencial que OT ha terminado adquiriendo en Internet, Youtube y redes sociales.

No sería, de hecho, la primera vez que TVE "cancela" el programa y este cambia de cadena. Después de tres ediciones en La 1, 'Operación Triunfo' tuvo un recorrido de cinco ediciones más en Telecinco. Ya en 2017, la corporación pública decidió recuperar el formato con tres ediciones que se han convertido en fenómenos del momento lanzando la carrera musical de Amaia, Aitana, Nia, Miki Núñez o Ana Guerra, entre otros.