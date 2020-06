'OT 2020': Nia se alza ganadora de la edición más accidentada de Operación Triunfo tras una gala eterna

Sin publicó en plató, pero sí en las pantallas del mismo, Nia se alzó con el título de ganadora de 'Operación Triunfo' en su edición de 2020. Una edición accidentada y que, como es habitual, ha dado de qué hablar más allá del nivel musical de los concursantes.

Una edición de cambios, accidentes y cocinas de estrellas

Este año había muchas novedades pero, quizás, la más visible era el cambio radical del jurado. De una parrilla de tres fijos más uno invitado, en esta ocasión nos encontrábamos con cuatro. Dos mujeres y dos hombres con Natalia Jiménez ocupando el rol de la jurado malota. O al menos así era percibido por parte del público (a mí no me lo ha llegado a parecer nunca).

Entre los cambios de esta edición había un cambio de discográfica de la casa y con ella una mayor flexibilidad. El hecho de que prácticamente toda la Academia llegase con un single bajo el brazo ha propiciado que prácticamente todos los concursantes tengan ya sus primeros éxitos en una jugada de ahora o nunca.

Es una edición no exenta de polémicas dentro de la academia, con casos como la actitud de Eli y Ariadna en esas primeras semanas de concurso, Estrella Morente haciendo apología del toreo por sorpresa, expulsiones un poco controvertidas, esos dos meses de parón en los que han mandado a casa a los "triunfitos", etc.

Y, por supuesto, hemos visto cómo la producción del programa se iba fijando y destacando a unos concursantes por encima de otros y convirtiéndoles en personajes. Ojo, esto no es peyorativo pero dice mucho sobre cómo lo importante aquí es buena televisión.

Aquí por ejemplo hemos tenido mucho protagonismo de Samantha, que es una de las MVP de la edición gracias a su salero y su desfachatez. Tanto que no me hubiera extrañado nada que hubiese llegado a la final. Porque hay que reconocer que de promedio, este ha sido el mejor nivel de estos tres años. Además que ha sido una buena generación de alumnos de la academia. Otra cosa es que sus carreras terminen cayendo en el olvido.

La final eterna

Cinco finalistas, Anaju, Eva, Flavio, Hugo y Nia que inauguraron la gala de forma atípica, con una mezcla de temas individuales (con las que se presentaron en la gala 0) intercaladas entre varios clips de los concursantes. La dinámica de la final es sencilla: una primera parte con los cinco y, de esos, tres pasaron a ser los "superfinalistas" (Roberto Leal dixit).

Durante 3 horas y 40 minutos de programa (hasta las 2 de la mañana) tuvimos un ejercicio de peloteo general a la hora de presentar a cada finalista. Que si minientrevistas con los profesores, que si testimonios de los personajes... a veces hasta nos olvidábamos de que esto es un concurso musical. De hecho, después de los minitemas de entrada, durante la primera hora de final solo pudimos escuchar un tema grupal y dos individuales (los de Anaju y Eva).

Y, en este sentido, no es que haya sido una final potente en cuanto a actuaciones. Por lo general han sido bastante sobrias, incluso frías. Una sensación respaldada por la falta de público que hace que el ambiente sea extraño por muchas pantallas y sonido de gente aplaudiendo desde su casa que haya.

Creo que ha habido muchas mejores actuaciones en una gala cualquiera de 'OT 2020' que en esta gran final. Una final que ha terminado coronando a Nia como la ganadora de la edición. Una clara ganadora que también se ha ido fabricando a lo largo de las galas. Y tampoco me toméis mal estas palabras, pero Nia es una ganadora completamente previsible debido a su carrera en la academia y ser objeto constante de halagos durante toda la edición.

A mí, en lo personal, he de decir que prefería una final con Anaju de ganadora. Eva tampoco me hubiera importado. Creo que vocalmente Nia tiene algo menos que ofrecer que estas dos. Pero igualmente no me disgusta este resultado.

En definitiva, a 'OT 2020' le ha venido bastante bien el descanso largo entre ediciones. Creo que el concurso ha respirado bien y, polémicas y pequeñas controversias aparte, sigue sabiendo ofrecer buena televisión y un seguimiento natural que ya les gustaría a muchísimos otros realities actuales.