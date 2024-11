"En los próximos 10 o 20 años, su reputación cambiará". Hideo Kojima dicta sentencia sobre 'Joker 2' y opina que es una película incomprendida

Puede que no te suene Hideo Kojima si no tienes ningún interés en el mundo de los videojuegos, pero basta decir que es uno de los creadores más interesantes de la historia del medio con juegos como 'Metal gear solid' o 'Death stranding'. Además, es un cinéfilo de categoría, compartiendo todo lo que ve en su cuenta de Twitter y convirtiéndose, de alguna manera, en un termómetro de lo popular entre sus seguidores. Y, por supuesto, no ha decepcionado a la hora de hablar sobre una de las películas más polémicas del año: 'Joker: Folie á deux'.

Metal Joker Solid

En este caso, el autor ha escrito en Twitter que la película le ha encantado, sin medias tintas: "El inicio de la película es una secuencia de animación que recuerda a los Looney Tunes, mostrando una historia de Joker y su sombra. En el juicio que sigue, la pregunta sobre su personalidad múltiple se discute de inicio a fin. ¿Es Joker Arthur? ¿Es Joker otra personalidad (su sombra)? ¿Quién es Arthur exactamente?", se pregunta.

"Esta revelación se transforma finalmente en una perspectiva meta. En la película anterior, 'Joker', ¿era realmente Joker el que cautivó al público alrededor del mundo? ¿O era Arthur? La pregunta se hace constantemente a Lee Quinzel e incluso a los habitantes de Gotham City."

¿Y en qué se traduce esto? Pues en que le ha dado para reflexión. "Vivimos en una era de producciones en masa de héroes con "justicia poética" metidos en una batalla entre el bien y el mal. Últimamente se han hecho muchos spin-off enfocados en los villanos. ¿Pueden los villanos ser también superhéroes? ¿Es esta pregunta mostrada en la gran pantalla como una película de DC demasiado avant-garde?", se plantea.

"¿Era el Joker que amó el público alrededor del mundo? ¿Era Arthur? Aquí es donde las críticas divergen. A lo largo de los próximos diez o veinte años, la reputación de esta película cambiará con la penetración de las siguiente películas de héroes. Puede tardar algo de tiempo hasta convertirse en un verdadero 'folie à deux'. Pero no hay duda de que todo el mundo en el público ha adorado a Joaquin y Gaga en esta película."

En Espinof | Universo Extendido de DC: en qué orden conviene ver todas sus películas de superhéroes

En Espinof | 'Joker 2', el final explicado por su director: Todd Phillips aclara la gran cuestión sobre el personaje de Joaquin Phoenix y desmonta una teoría de los fans