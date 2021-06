"Ester Expósito y yo pudimos volver a conectar como actores en 'Élite: Historias breves' y darle un bonito final a la historia de Carla y Samuel". Itzan Escamilla

La cuarta temporada de 'Élite' ya está a la vuelta de la esquina. Tras el buen aperitivo que ha sido las 'Historias breves', la serie de Netflix regresa con episodios de estreno y bastantes novedades. Hace unos días ya compartimos nuestra charla sobre lo que está por venir con Carlos Montero, cocreador de la serie, y ahora encontraréis lo que nos comentaron otros dos viejos conocidos como Itzan Escamilla (Samuel) y Arón Piper (Ander), además de dos de los grandes fichajes para esta temporada: Manu Ríos (Patrick) y Carla Díaz (Ari).

Los nuevos fichajes

Manu, varios años desde 'El chiringuito de Pepe', por qué volver a actuar ahora?

Manu Ríos: El tema de la interpretación lo he tenido siempre muy presente en mi vida, pero lo aparté un poco, porque me estaba centrando en mi proyecto musical, y justo antes de tener la propuesta del casting de 'Élite', fue como que se alinearan los astros, porque yo tenía pensado empezar interpretación, y justo apareció esto. Lo retomé con muchas ganas.

Manu, Carla, ¿cómo fue el proceso hasta que conseguisteis vuestros papeles en la serie?

Manu Ríos: Primero fueron los procesos de casting, que fueron bastante largos. Fueron una barbaridad, no sé si seis o siete. Luego me dieron la noticia, tuvimos un tiempo de ensayo, preparación de personaje, conocer su bagaje... Conocerlo bien, no solamente lo que se ve, también lo que hay detrás, para poder darle vida.

Carla Díaz: Yo hice un montón de castings, porque además yo al principio los hice para otro personaje que no es el mío, los hice para el de Mencía. Hice como todos los castings de Mencía, como tres o cuatro, y luego todos los de Ari. Cada semana era en plan “esta semana tienes casting el lunes, la semana que viene el martes”. Ya iba a los casting como quien va a hacer la compra.

Manu, Carla, ¿erais fan de la serie antes de participar en ella?

Manu Ríos: Yo seguía la serie desde la primera temporada y me gustaba mucho Lu, me encantaba. Me divertía un montón y me encantaba la personalidad que tenía. Y luego también me encantaba el dúo que tenía con Valerio.

Carla Díaz: A mí también me gustaba mucho el personaje de Danna Paola, me hacía mucha gracia.

Nuevas y viejas relaciones

Itzan, ¿cómo definirías al personaje de Ari?

Itzan Escamilla: Una chica con una careta distinta a lo que en realidad le pasa por dentro, y que mantiene la compostura ante todo pero por dentro le pasan muchas cosas que, por sus circunstancias, tampoco quiere mostrar. Por eso le atrae tanto a Samuel, porque le parece una chica muy interesante, porque no es solamente lo que muestra en Las Encinas, sino que tiene mucha más profundidad.

Carla Díaz: Qué fuerte, porque creo que la describes como la ve Samuel. Aunque estoy de acuerdo, creo que la parte de la careta es real, ella tiene esa parte mental que también es parte de Ari, pero es verdad que toda la otra parte la esconde mucho.

Arón, Manu, ¿qué nos podéis adelantar sobre el personaje de Patrick y cómo afectará su entrada a la relación entre Omar y Ander?

Arón Piper: Es un personaje muy impulsivo, que prácticamente siempre se sale con la suya y consigue lo que quiere. Un personaje muy atractivo para Ander, un estímulo para él. Algo que llega nuevo y que le gusta.

Manu Ríos: Es un chico que entra con toda la energía, arrasando el instituto. Es muy carismático, pero también un poco excéntrico y frívolo. Es un poco caos, un terremoto, pero tiene buen corazón.

Al final el personaje es como el punto medio entre Mencía y Ari. Hace siempre un poco lo que le da la gana, pero siempre acaba quedando bien y parece que está cumpliendo las normas. En el caso de Ari y Mencía es un poco los extremos, y así el punto de mira de mi padre está más en ellas y yo salgo libre de todo.

Arón Piper: Antes de cada temporada tenemos un proceso de ensayos intenso. Aquí tuve la suerte de conectar bastante con Manu Ríos, así que tampoco fue difícil.

Carla, Itzan, ¿qué nos podéis adelantar sobre la relación entre vuestros personajes y el de Guzmán?

Carla Díaz: Ari se hace un lío. Empiezan a gustarle un poco los dos. Va a ser un poco complicado para ella decidirse, o gestionar estas emociones.

Itzan Escamilla: Por mi parte es complicado porque, de pronto, tiene que guardar Samuel un secreto, y ocultar a un amigo suyo algo, porque no sabe muy bien cómo contárselo. No sabe gestionar muy bien lo que le está pasando, por lo que se convierte en un peso que tiene que ir guardando que le supone ver a Guzmán de otro modo. Le ve como alguien que le va a pillar. Y cuando salta todo, su amigo pasa a estar en otro lado completamente distinto y se enfrentan, hay un momento de roce. Tampoco quiero desvelar más.

Itzan, la relación de Samuel con Guzmán ha sufrido varios altibajos a lo largo de la serie, ¿disfrutas más cuando Samuel es amigo o está enfrentado a Guzmán?

Itzan Escamilla: Disfrutó más cuando estoy haciendo algo que no he hecho antes. El conflicto con Guzmán me supone una manera de actuar menos usual de la que llevo arrastrando desde la primera temporada.

¿Y cuál diríais que es el principal cambio de la temporada 4 respecto a las anteriores?

Manu Ríos: Bueno, cambian muchas cosas, porque el hecho de que entren personajes nuevos y con tanta fuerza, le da un cambio brutal. Al final es completamente diferente. Mantiene la esencia de 'Élite', de eso que le encanta a los fans, pero también es un comienzo muy fresco y que creo que va a enganchar muchísimo.

Arón, ¿qué tal fue el reencuentro con Ander tras tomarte un descando del personaje para rodar 'El desorden que dejas'?

Arón Piper: Fue bien, porque llevaba trabajando mucho en 'Élite'. Eran muchas temporadas seguidas, así que en lo personal necesitaba un break, y coger un personaje nuevo te hace desconectar un poco. Y yo creo que también le viene bien al personaje para oxigenarlo, así que bien, un reencuentro bonito.

Itzan, cómo fue el reencuentro con Ester Expósito en la Historia breve que protagonizáis?

Itzan Escamilla: Muy bonito, porque pudimos volver a conectar como actores. Y pudimos darle un final bonito a la historia que tanto habíamos trabajado antes.

El impacto del coronavirus

¿Cómo afectó a la cuarta temporada todo lo relacionado con el coronavirus?

Arón Piper: Ha sido la temporada más dura, porque creo que fuimos de los primeros que empezaron a trabajar en España, y ha sido duro, porque estábamos todos constantemente sujetos a cambios. No se podía planificar nada, porque no sabías si mañana alguien se iba a contagiar o iba a tener algún síntoma y había que aislarlo. Bastante dura también en el sentido de que lo habitual en cualquier rodaje es terminar de grabar e irte a tomar unas cañas o hacer piña y vida también fuera del rodaje, lo que hace que sea más ameno, y que se trabaje mejor. Todo eso no lo hemos tenido, pero también agradecidos por poder estar trabajando.

Manu Ríos: Las PCRs eran el pan de cada día. Llegamos y palito todas las mañanas. Al principio era complicado porque nos pillaba por sorpresa a todos. No estamos acostumbrados a trabajar así, pero al final nos adaptamos bastante bien. Es verdad que no es igual, es una putada, pero hemos puesto mucho de nuestra parte. Hemos sido responsables y estábamos muy controlados. Todas las semanas PCRs y todos los días antígenos.

El futuro y la experiencia como doblador

Ander, Itzan, vuestros personajes están en el último año de instituto, ¿cómo os imagináis su futuro más allá de Las Encinas?

Arón Piper: No lo sé, me lo imagino viajando, montando algún negocio fuera. Yo que sé, en Australia o así.

Itzan Escamilla: Me lo imagino como un arquitecto fracasado, pero fracasado en la profesión. Feliz en el amor.

Itzan, entre la tercera y la cuarta temporada de 'Élite' tuviste la oportunidad de debutar como actor de doblaje en 'Memorias de Idhún'?, ¿cómo fue la experiencia?

Itzan Escamilla: Fue muy raro, porque yo no soy doblador. Hubo ahí un poco de polémica y no me quise meter en la profesión de nadie. Yo lo hice un poco por probar y porque se me dio la posibilidad, no sé si a raíz de ser una cara conocida por 'Élite' o por x, pero probar un trabajo nuevo te ofrece nuevas experiencias, y yo lo acepté. Y aprendí mucho, porque no tenía ni idea. Fue muy interesante y me dí cuenta de lo difícil que es doblar.