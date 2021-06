"La temporada 4 de 'Élite' es más descarada. Las anteriores ya lo eran, pero ahora aún más". Carlos Montero (cocreador de la serie de Netflix)

El próximo viernes 18 de junio es la fecha elegida por Netflix para estrenar la cuarta temporada de 'Élite'. Aún tendréis que esperar unos días para ver los nuevos episodios, pero en Espinof tuvimos la ocasión de entrevistar a Carlos Montero, uno de los creadores de la serie, sobre todo lo que nos espera por delante. Un buen aperitivo para haceros más llevadera la espera

Los cambios de la cuarta temporada

Carlos, ¿cómo ha cambiado tu papel en la serie en la cuarta temporada respecto a las anteriores?

No ha cambiado demasiado, porque ya yo en la segunda y en la tercera no estaba escribiendo. Bueno, en la segunda un capítulo, pero la coordinación la llevaba Darío y yo ya estaba en la producción ejecutiva. Aquí sigo igual. Estoy en todas las reuniones de guion, sí decido muchas cosas de guion, pero después no estoy escribiendo. El cambio sobre todo es que antes estaba Darío y ahora está Jaime Vaca, que son dos personas diferentes con distintas energías, pero los dos son muy amigos y he trabajado con ellos desde hace muchos años. En ese sentido, la transición ha sido muy natural y lógica, la verdad.

¿Qué fue lo que llevó a elegir a Jaime Vaca como nuevo showrunner?

Jaime ya tenía experiencia como creador de series con 'La otra mirada'. Yo lo conozco desde 'Física o química'. Cuando me fui de la serie, los dejé a él y a Carlos Ruano coordinando... Y Jaime llevaba con nosotros desde la segunda temporada de 'Élite'. Era lo más lógico, y él estaba encantado de coger el relevo.

Además de los personajes nuevos, ¿cuál es la principal novedad de la cuarta temporada respecto a las anteriores?

El universo sigue siendo el mismo, el tono más o menos también. Evidentemente, Jaime le ha imprimido su carácter y energía, ahí sí se nota. El gran cambio es que su personalidad está ahí, y entonces la serie tiene mucha fuerza, es muy fresca, es más descarada. Ya lo era antes, pero ahora aún más.

¿Cómo surge el proyecto de 'Élite: Historias breves'?

Entre Netflix y nosotros. Tanto a Netflix le apetecía ampliar un poco el universo y a Darío y a mí nos habían quedado muchas ganas de contar cosas, de cerrar un poquito algunas historias, de volver a coger personajes que ya no estaban. Surgió la posibilidad de hacerlo. Yo inventé este formato de las historias breves de tres capítulos cortitos para contar una historia. Estamos súper orgullosos, porque al principio daba un poco de vértigo escribir en este formato, pero después hemos encontrado algo muy chulo ahí, porque es más íntimo, más pequeñito. Al no estar atados a una trama de misterio, puedes explorar otras cosas. Estoy deseando que lo veáis a ver qué os parece. Darío y yo estamos muy contentos.

¿Surgió antes o después que la cuarta temporada?

Estaba escrita casi toda la cuarta temporada y ahí volvimos, sí. De hecho, Jaime estaba trabajando en la cuarta mientras Darío y yo estábamos escribiendo 'Élite: Historias breves'.

Los nuevos personajes

De los personajes nuevos me llama la atención el fichaje de Diego Martín, ¿fue más sencillo tenerle a él en mente para el personaje de Benjamín?

Diego nos gustaba mucho y tiene una experiencia más que demostrada. En ese sentido era más fácil, pero cuando escribimos el personaje, no pensábamos en nadie en concreto. Después cuando surge su nombre es fantástico. Él está estupendo en la serie y es la primera vez que un personaje adulto tiene tanto peso.

En el caso de Ari, Patrick, Mencía y Phillippe, todos tienen su propia trama romántico-sexual, ¿cuál de ellas fue la que surgió antes en el proceso de construcción de la cuarta temporada?

Creo que la de Patrick. Nos apetecía mucho explorar el tema de las relaciones abiertas de una manera tan explícita. Además, queríamos meter un personaje muy potente en medio de esa relación entre Omar y Ander que todo el mundo quiere tanto. Sabíamos que Patrick, primero como personaje y luego con Manu Ríos, era la mejor manera de hacer temblar esa relación.

¿Y qué dirías que aporta cada uno de los personajes nuevos a 'Élite'?

En esta temporada sobre todo estamos hablando del privilegio. Son cuatro personajes más ricos que los ricos. En las otras temporadas giraba más alrededor del choque con los pobres que llegaban. Aquí nos gustaba jugar a lo contrario, que son más ricos y privilegiados. Son conscientes de ello y bastante caprichosos. Tiene un ego muy grande. Al principio incluso te pueden caer bastante mal, pero enseguida empiezas a cogerles cariño, porque su ego funciona un poco como barrera para no sufrir.

En el caso de Phillippe, ¿qué referentes manejasteis para construir a un príncipe de nuestro tiempo?

Hablamos mucho sobre eso. Al final es una mezcla entre las películas totalmente de ficción como 'Princesa por sorpresa' en las que todo es muy de mentira, pero queríamos que también tuviera un poco ese aire de glamour. Y después vas viendo un poco los herederos de las coronas como son, lo poco que puedes leer, sobre todo por las revistas del corazón. Entre todos vas haciendo una mezcla.

El futuro de 'Élite' (y del propio Montero)

La cuarta temporada es en parte un nuevo comienzo, porque se queda parte del reparto pero otra parte es nueva, ¿cómo ves el futuro de 'Élite' cuando ya no quede nadie de los actores originales?

Ahí tendremos que ver si la marca es lo suficientemente fuerte para aguantarlo. Ya en la cuarta lo vamos a ver, porque en la cuarta los nuevos tienen mucha fuerza y protagonismo. Nosotros creemos que si la cuarta temporada funciona, hay 'Élite' para rato.

Ahora que 'La casa de papel' llega a su fin, ¿hay alguna posibilidad de que Christian y Nano vuelvan a la serie o su historia en la serie ya ha concluido?

No lo sé, la verdad. Jaime ya está en 'El Cid' y Miguel tendrá mil películas. Es que los dos son buenísimos y no les falta trabajo. No creo que tengan demasiado interés en volver a 'Élite'. Si quisieran volver, pues evidentemente buscaríamos la manera de encajarlo.

Con lo física que es la serie, quizá incluso aún más en esta cuarta temporada, ¿hubo que hacer algún ajuste por el coronavirus?

Obviamente, hubo que seguir todos los protocolos y todos los actores tienen PCR cada semana, antígenos no sé si cada tres o cuatro días... Eso sí, pero una vez superado eso, no. Sabíamos que teníamos que rodar 'Élite' como siempre se ha rodado, porque si no, era otra serie. Sería muy ridículo que 'Élite' no tuviera toda esa parte física. Nos lo planteamos al principio, sobre todo porque creo que fuimos la segunda serie en empezar a rodar con toda la pandemia. Al principio estábamos sin saber muy bien cómo hacerlo, pero decidimos entre todos que si se seguía el protocolo a rajatabla, se podía hacer como siempre.

¿Qué personaje de alguna otra serie creer que podría encajar bien en el universo 'Élite'?

Pues... no lo sé. Puedo pensar en actores, pero personajes... Es que esta serie tiene un universo tan propio que creo que cualquier elemento de fuera se le puede distorsionar. Yo pienso... ¿alguno de 'La casa de papel' podría estar? Es que tienen tanta fuerza que querrían atracar el colegio al segundo día. No lo sé.

Por último, ¿qué nos puedes adelantar sobre 'Feria'?

Estamos encantados. Ayer estaba viendo el montaje de los capítulos 7 y 8. Creo que es una serie que va a sorprender mucho porque tiene un tono muy novedoso. Es una mezcla entre thriller, fantástico y terror. Sale de la cabeza perturbada de Agustín Martínez, que es una serie sobre todo de él. Yo le estoy echando una mano y estoy encantado de que mi nombre esté ahí.