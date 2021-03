"Habría sido muy fácil repetir algo parecido a 'La casa de papel' pero 'Sky Rojo' es incómoda, arriesgada y valiente". Verónica Sánchez

Este viernes 19 de marzo llegaba a Netflix 'Sky Rojo', la nueva serie de los creadores de 'La casa de papel'. Un título llamado a convertirse en el nuevo bombazo de la plataforma. Hace unos días ya compartimos nuestra entrevista con sus creadores Álex Pina y Esther Martínez Lobato, y ahora es la ocasión de que conozcáis nuestra charla con Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado, las tres protagonistas femeninas de la función.

Su fichaje por 'Sky Rojo'

¿Cómo fue el proceso por el que llegasteis a participar en 'Sky Rojo'?

Verónica Sánchez: Empiezo yo porque el mío fue el más sencillo. Estaba rodando 'El embarcadero' con Álex Pina, me dijo que tenía esta serie ya en la cabeza y que me quería para ella. Quizá fui la que llegó por una vía más rápida y antes.

Lali Espósito: En mi caso fue una cuestión de casting a distancia. En mi caso sucedió que estaba cantando en los Premios Platino, en otra faceta de mi vida que es la música, y Eva y Yolanda me contaron luego que estaban buscando a dos latinas y estaban haciendo castings por Sudámerica en diferentes sitios, pero a priori el personaje de Wendy era colombiana, así que no estaban mirando tanto hacia Argentina, hasta que me pidieron un casting por vídeo. Hice la primera prueba, y a lo largo de cierta cantidad de meses fui haciendo diferentes pruebas que me fueron pidiendo hasta que me cuentan que habían decidido que yo hiciera de Wendy y que han cambiado bastante el perfil del personaje para que sea una chica de Buenos Aires. Ahí empezamos a currar. Desde que me avisaron que me había quedado el personaje hasta que empecé a trabajar pasó nada, fue de una semana a otra. Fue vertiginoso.

Yany Prado: Yo estaba en México. Te confieso que la primera vez cuando me dijeron que los creadores de 'La casa de papel' que van a hacer una serie nueva y están buscando sus protagonistas dije bueno, quizá quieran a una persona que sea mucho más reconocida, que tenga mucha más carrera profesional. Yo, la verdad es que estaba empezando. Hice el casting con toda la confianza, porque me mandaron el personaje de Gina y la amé desde el primer momento, tuve una conexión con ella. Cuando me llamaron Eva y Yolanda para hacer el casting, había funcionado muchísimo eso. No sé, creo que desde que leí a Gina, creé una empatía con ella, una conexión, y creo que eso igual me funcionó para ganarme este lugar en 'Sky Rojo'.

Vuestros personajes son tres amigas muy diferentes entre sí, ¿cómo fue la preparación para dibujar esa relación entre ellas?

Lali Espósito: Hicieron un énfasis en este triángulo tan particular por la diferencia entre ellas, física, cultural, obviamente de carácter. Nosotros éramos conscientes de que teníamos que generar que creas en este trío, que vayas con ellas, que la gente huya con ellas de este club y estés con ellas empatizando y acompañándolas durante toda esta locura, pero sí que nos han dado mucha libertad más allá de lo que ya venía escrito, obviamente, en poder moldear a los personajes. Yo ponerle mi cabeza argentina, Yany ponerle su universo cubano. Vero con la concepción de su personajes que tiene tanto vuelo. Nos han permitido ese juego y nos han ayudado con una investigación previa que habían hecho ellos para escribir los guiones.

La violencia en la serie

'Sky Rojo' tiene un fuerte componente violento, ¿fue más complicado rodar esas escenas que el resto?

Yany Prado: Son muy divertidas porque antes de hacer la escena, tuvimos que tener una coreografía. De hecho, mis compañeras tienen muchas escenas así, donde tuvieron que hacer la coreografía para que todo se viera orgánico. Obviamente, son escenas cansadas, pero al mismo tiempo divertidas, porque no te das cuenta que estás haciendo algo que ni te esperabas que podías hacer. Por ejemplo, yo me quedé sorprendida con la escena en la que le partían la cabeza a Romeo. Aquello fue un show, un espectáculo, es genial toda esa parte. Creo que ahí se ve la coreografía muy bien montada del equipo de especialistas y qué no saben hacer mis compañeras.

¿Esa escena en concreto requirió de muchas tomas?

Verónica Sánchez: Es una secuencia que hubo que rodar muchísimas veces, pero no ya porque hubiera que repetir porque no saliera bien, sino porque había que rodarla desde tantos ángulos distintos para generar este nivel de adrenalina y este montaje tan frenético al final hay que rodar hasta más que si la serie durara 60 minutos. Para permitirte un montaje tienes que tener mucho material. Creo que estuvimos un día o dos con esta secuencia.

Lali Espósito: No, fueron más días, creo que tres días entre una cosa y otra. En 'Sky Rojo' pasa mucho eso, que una secuencia que puede durar nada es tan exigente a nivel técnico para que sea algo sumamente distinto que hemos hecho secuencias en muchos días, quizá hasta con una semana entera para hacer como pequeños fragmentos de capítulo. Todo eso que a priori parece heavy a nivel cansancio como intérprete es súper agradecido, porque también te da un nivel de vuelo y de cantidad de opciones de hacerlo de diferentes maneras, y le da al director tantas posibilidades de plano para luego ir a la sala de montaje. Después se ve en la calidad del resultado.

Yany Prado: Total, porque son súper detallistas, súper minuciosos. Implicaba mucho trabajo, pero teníamos el objetivo, que es dar al final una buena escena como la fue.

La evolución de Álex Pina

Verónica, tú has trabajado en más ocasiones con Álex Pina, ¿cómo dirías que ha evolucionado su carrera desde los tiempos de 'Los Serrano'?

Verónica Sánchez: Yo creo que Álex ya marcó un antes y un después en la ficción cuando concibió 'Vis a Vis'. Creo que ahí ya hicieron eso que Vancouver sabe hacer tan bien que es te planteó un mundo que no existe a nivel estético, porque la cárcel de la serie tú la ves y no es ninguna cárcel española que exista, pero los personajes sí están anclados a una absoluta realidad y verdad emocional. Eso lo volvió a hacer en 'La casa de papel' y ahora le ocurre lo mismo con 'Sky Rojo'. Creo que además es un culo de mal asiento, no va a quedarse en lo que ya sabe hacer. Habría sido muy fácil repetir algo parecido a 'La casa de papel' y, sin embargo, creo que se ha ido a pisar un terreno arriesgado, incómodo, valiente. Creo que si para mí algo define a Vancouver es la originalidad y el riesgo. No miran qué se está haciendo para repetirlo, lo miran para decir esto es lo que no hay que hacer, hay que hacer algo distinto.

Su primera serie española

Lali, Yany, 'Sky Rojo' es vuestra primera serie en España, ¿qué diferencias notasteis respecto a anteriores trabajos?

Lali Espósito: Yo vengo de un sitio donde se ha hecho un cine precioso, muy rico. Argentina es un país con mucho respeto a lo cinematográfico y creo que se hace muy bien. Cuestiones económicas nos han llevado en los últimos años a estar más flojos en la pata de ficción, lamentablemente. En contrapunto, creo que España ha sido pionera en los últimos años de la nueva manera de hacer ficción iberoamericana. Se han puesto ahí a tope a competir con los tanques absolutos, y creo que eso es lo primero que uno siente cuando viene a filmar acá. Yo vengo de un lugar increíble, donde se filma muy bien y se sabe hacer algo bonito, pero aquí están ahora varios escalones arriba. Se siente ese privilegio como actor extranjero de llegar a filmar a España, sí que se está filmando bien aquí, se está poniendo todo y se siente.

Yany Prado: Yo creo que lo que he vivido aquí grabando la serie 'Sky Rojo' es sobre todo saber que los capítulos duran de 20 a 25 minutos y tenía que pasar las transiciones de emociones rapidísimo. Tenía que ser mucho más eficiente, mucho más concreta. Tenía que estar activa todo el tiempo, alerta porque todo pasaba rápido a pesar de ser muchas tomas, porque son súper detallistas. Para mí ha sido una gran escuela porque tenía que pasar de transiciones tan rápido que decía cómo lo puedo hacer. Hasta que poco a poco vas encontrando el camino y lo logras. Creo que eso ha sido lo que más me ha impactado de rodar en España y en esta serie.