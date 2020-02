"Me encantaría un crossover de 'Élite' con 'Sex Education' y ver lo que sale de ahí". Darío Madrona

Los fans de 'Élite' todavía tendrán que esperar hasta el 13 de marzo para poder ver la tercera temporada de la serie de Netflix, pero hoy ha tenido lugar la presentación para prensa y en Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar, entre otros, con Carlos Montero y Darío Madrona, sus creadores.

Los temas tratados

En nuestra conversación hemos tratado diferentes temas como la llegada a la serie de dos nuevos actores como Leïti Séne y Sergio Momo o qué creen que cojearía en 'Élite' si hubiesen tenido que llevarla en solitario en lugar de como dúo.

También quise saber con qué personajes disfrutaban más escribiendo dado que cada uno aporta algo diferente a la serie o cómo han visto la evolución del reparto desde el inicio de la serie hasta ahora. La mayor parte de ellos eran aquel entonces unos desconocidos y a día de hoy cuentan con fama mundial.

No podía faltar la pregunta sobre los rumores de que la serie va a cambiar de reparto al final de la tercera temporada, pero en ese caso prefirieron no pronunciarse demasiado. Donde sí se mojaron algo más fue ante la idea de un posible crossover de 'Élite' con otras series de Netflix, decántandose por 'Sex Education', pero mencionando también otro título que no pertenece a la plataforma y con el que ven varios puntos en común.