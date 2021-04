"Soy adicto al cine de acción, 'Sin remordimientos' es el tipo de película que veía de pequeño y en la que siempre quise participar". Michael B. Jordan

El próximo viernes 30 de abril es la fecha elegida por Amazon para estrenar 'Sin remordimientos', un ambicioso thriller de acción que adapta una popular novela de Tom Clancy. En Espinof tuvimos la oportunidad de acudir a una rueda de prensa de presentación de la película y a continuación encontraréis lo más destacado que comentó el equipo de la misma.

En la presentación se quiso resaltar que poder ver 'Sin Remordimientos' en casa viene a ser un regalo para el público, con la actriz Jodie Turner-Smith destacando que "es una forma de estar juntos" por la posibilidad de verla casi todos al mismo tiempo y compartir nuestra experiencia en redes sociales.

La acción

Además, 'Sin Remordimientos' es la primera película de acción producida por la compañía de Michael B. Jordan, quien respecto a las diferencias respecto a otros proyectos en los que también había colaborado como productor quiso destacar que: "Fue un gran aprendizaje para mí. Salí de la película con más conocimientos y experiencia sobre cómo hacer ese tipo de escenas y películas de acción".

La implicación de Jordan le llevó a rodar él mismo la mayoría de escenas de acción en las que participa su personaje y al respecto comentó lo siguiente:

Fue divertido, soy un adicto a la acción. Este es el tipo de película que veía de pequeño y en la que siempre quise participar, imaginaba estar un día en ellas. Que haya tenido la oportunidad de entrenar y hacer la mayoría de las escenas arriesgadas... acabamos hechos polvo, pero mereció la pena.

Sobre ese mismo aspecto, Turner-Smith apuntó que "lo primero que he de decir es que estaba embarazada por aquel entonces, algo que añadió mucha intensidad que ni siquiera yo esperaba. Solía pensar que era una persona fuerte y atlética que podía llevar su cuerpo al límite, y con mi experiencia previa en 'The Last Ship', creía que estaba totalmente preparada, pero lo que se requería de mí físicamente en esta película es algo que nunca había experimentado. Fue intenso, pero Michael fue muy amable prestándome a su entrenador de vez en cuando."

Por su parte el director Stefano Sollima también entró a valorar qué aportó su experiencia previa como operador de cámara en zonas de guerra a la hora de rodar la acción: "Cuando trabajas en una zona de guerra, tiene suna responsabilidad de informar sobre la realidad de forma sincera y respetuosa. Sobre todo, no puedes ensuciar la realidad con tu punto de vista, no quieres juzgar tu experiencia. Eso depende de la audiencia. Ese es el espíritu. En la película se refleja de forma similar, tengo que informarme mucho sobre la guerra que mostrarnos y cuando manejo un personaje, nunca quiero juzgarle. Le dejo eso al público."

Las escenas bajo agua y el villano

Eso no quita, para que fuera bastante exigente en la aportación física de sus actores, algo que Jordan concretó al hablar de las escenas que transcurren bajo el agua, destacando que puede aguantar la respiración durante toda una canción -aunque no quiso concretar a cuál se refería, usaba una en concreto- y añadiendo también lo siguiente:

Tu respiración es algo que se puede entrenar y ejercitar. Bajo el agua, pasamos mucho tiempo entrenando. Sabíamos que teníamos esas escenas desde una fase temprana de desarrollo del guion. Stefano me miraba y decía “Sabes que vas a tener que hacer esas escenas, ¿verdad?” y yo decía “Claro, fácil, ningún problema”. Contratamos a alguien con experiencia militar, pasamos tiempo en los tanques de agua y me pusieron en situaciones de estrés donde teníamos que resolver diferentes problemas en esas situaciones.

También estuvo presente en la conferencia Brett Gelman, el actor que da vida a uno de los villanos de la función, sobre el cual quiso destacar que es diferente a otros personajes similares que pueda haber interpretado a lo largo de su carrera:

Mi personaje es muy interesante para mí, porque es una película en la que todos tienen un código muy claro y están dispuestos a morir por él, sin importar cuál sea. Con otros villanos que he interpretado, sus acciones estaban motivadas por la desesperación o una gran soledad, pero eso no sucede aquí, él tiene un profundo sistema de creencias. Es un gran villano no solamente porque experimentas su maldad, sino porque también te hace preguntarte quién es el auténtico villano.

En apenas unos días podréis comprobar el resultado.