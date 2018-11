Ahora puedes seguir a Espinof también en Instagram

¿Tienes cuenta en Instagram? Ahora puedes seguirnos también a través de esa interesante y cada vez más popular red social. Hace muy poco que decidimos apostar por ese espacio y aún estamos empezando, pero publicamos diariamente y queremos convertirlo en un complemento diferente para la amplia y heterogénea comunidad de Espinof.

¿Y qué hay en nuestro muro de Instagram? De momento estamos saliendo con temas de actualidad a través de carteles, imágenes, vídeos, opiniones de estrenos o fechas señaladas (aniversarios, cumpleaños de actores y directores), pero también vas a encontrar curiosidades o galerías de fotos para aficionados al cine o las series. Por supuesto, aceptamos sugerencias. Aquí dejo algunos ejemplos de publicaciones recientes:

Espinof en otras redes sociales

Como puedes ver, la idea es que en nuestro Instagram haya contenido que no tiene hueco en la web principal. Y de nuevo, acabamos de arrancar, cada día iremos a más. Aprovecho la ocasión para recordar que también puedes seguirnos a través de Twitter, Facebook y Flipboard y YouTube, donde además de trailers encontrarás vídeos exclusivos con nuestros compañeros Víctor López o John Tones. Que no se diga que no te damos opciones para acompañarnos en este apasionante viaje por todo lo que ofrece el cine y la televisión.