'Altered Carbon': Netflix anuncia la fecha de estreno de la temporada 2 de una de sus apuestas de ciencia ficción más ambiciosa

'Altered Carbon' fue, sin duda, una de las series más esperadas de 2018 y, a su vez, una de las más olvidadas en el año de su debut. La ambiciosa propuesta de Netflix estaba repleta de ideas interesantes pero fallaba en su ejecución (y su reparto), aun así la serie fue renovada por una temporada 2 que llega en breve.

Netflix ha anunciado que la temporada 2 de 'Altered Carbon' llegará el 27 de febrero. O, lo que es lo mismo, la ficción se ha tomado unos dos años de "descanso" para llegar con cambios de actor protagonista, que no de personaje protagonista.

Esta temporada 2 estará protagonizada por Anthonie Mackie (Falcon de 'Los Vengadores') en el papel de Takeshi Kovacs, el único soldado superviviente de un grupo de guerreros de élite interestelares, que lleva siglos buscando a su gran amor perdido Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Mientras, será reclutado para investigar un número de asesinatos brutales con la colaboración de su IA Poe (Chris Conner) para indagar en quién es en realidad su amor.

Your re-sleeving is now complete. 2.27.20. #AlteredCarbon pic.twitter.com/h4VtaCp6Wh