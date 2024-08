Aves vengativas e inteligencias artificiales malvadas contra el síndrome posvacacional: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Siento ser yo el que venga a recordaros este dato, pero mañana es uno de septiembre. ¿Sientes el peso de la vuelta a la rutina sobre la espalda? ¿Estás a punto de perder el juicio porque te has vuelto a quedar sin vacaciones un año más y no sabes en qué mes vives? No pasa nada, el cine siempre está aquí para ayudarnos, y este 30 de octubre viene con una nueva ristra de estrenos bajo el brazo.

Pero antes de repasar los salvavidas semanales, vamos a echar un ojo a la reñida taquilla del pasado fin de semana, que coronó el estreno de 'Odio el verano' con 0,79 millones de euros. Tras la comedia española, 'Alien: Romulus' aguantó el tipo con 0,7 millones más en sus arcas, abriendo una brecha considerable con 'Deadpool y Lobezno', cuyos 0,56 millones la sitúan en un empate técnico con 'Romper el círculo', que cosechó 0,554 millones más. 'Buffalo Kids' cerró el top 5 con 0,4 millones de euros.

Los estrenos del 30 de agosto de 2024

El cuervo (The Crow, 2024)

Está dirigida por Rupert Sanders , responsable de cintas como 'Blancanieves y la leyenda del cazador' o 'Ghost in the Shell'.

, responsable de cintas como 'Blancanieves y la leyenda del cazador' o 'Ghost in the Shell'. Es un remake de 'El cuervo', el clásico de culto moderno dirigido por Alex Proyas y protagonizado por el malogrado Brandon Lee.

Está protagonizada por Bill Skarsgard y FKA Twigs, a quienes acompañan intérpretes como Danny Huston o Isabella Wei.

Propone una actualización del cómic de James O'Barr con una calificación R cargada de violencia y oscuridad.

Crítica de El Cuervo en Espinof

Diabólica (Afraid, 2024)

Está escrita y dirigida por Chris Weitz , guionista de 'The Creator', codirector de 'American Pie' y 'Un niño grande' y responsable en solitario de 'La brújula dorada' o 'Luna nueva' —sí, la de Crepúsculo—.

, guionista de 'The Creator', codirector de 'American Pie' y 'Un niño grande' y responsable en solitario de 'La brújula dorada' o 'Luna nueva' —sí, la de Crepúsculo—. Está producida por la factoría Blumhouse, que continúa haciendo el agosto con sus largometrajes de terror.

Su reparto está encabezado por John Cho, Katherine Waterson, Havana Rose Liu, Lukita Maxwell y David Dastmalchian.

La película gira en torno a una familia seleccionada para probar un asistente con inteligencia artificial que, claro, sale rana. 'La mano que mece la cuna' pero con IA.

Volveréis (2024)

Es la nueva película de Jonás Trueba , hijo de Fernando Trueba y la productora Cristina Huete —y sobrino de David Trueba—, y llega después de 'Tenéis que ir a verla', estrenada en 2022.

, hijo de Fernando Trueba y la productora Cristina Huete —y sobrino de David Trueba—, y llega después de 'Tenéis que ir a verla', estrenada en 2022. Está protagonizada por Itsaso Arana, Vito Sanz, Jon Viar, Andrés Gertrudix y Fernando Trueba.

Ofrece un cóctel de comedia y drama centrado en una pareja que decide organizar una fiesta para celebrar su ruptura.

Llega a nuestros cines después de su paso por el Festival de Cannes 2024.

Crítica de Volveréis en Espinof

Y además...

Un regalo para papá y mamá (The Present, 2024)

Héroes de Central Park (Les Inséparables, 2023)

Bonnard, el pintor y su musa (Bonnard, Pierre et Marthe, 2023)

El eco (2023)

El método Farrer (2023)

Mobile Suit Gundam SEED Freedom (Kidō Senshi Gundam SEED Freedom, 2024)

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con los estrenos más destacados de 2024. Por aquí puedes ver las 48 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2024 y nuestro ranking con las mejores películas de 2024 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2024 y las mejores series de 2024.

Y si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores series de 2024

En Espinof | Las mejores películas de 2024