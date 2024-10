La buddy movie más inesperada y conmovedora viene de Turquía. ‘Crossing’ es un exquisito paseo por lugares y personas mientras ofrece un vistazo a la realidad trans

En los últimos días se ha compartido bastante una entrevista con los actores de ‘Y tú mamá también reflexionando sobre cómo esa película presenta una magia y un misterio todavía vibrante al mismo tiempo que casi irrealizable en la actualidad. La estandarización de cierto cine independiente y el espacio cada vez más ahogado por las superproducciones no facilitan que llegue el oxígeno y la libertad para una película con ganas de descubrir el mundo de la mano del espectador.

Los interpretes reflexionaban cómo mucho cine actual buscaba “confirmar” unos hechos o una visión del mundo para el espectador, en lugar de descubrirles algo nuevo sobre sí mismos o sobre otras realidades a través de una historia que de tan específica parece lejana, pero es pertinente. Esa curiosidad me la volví a encontrar en la recién estrenada ‘Crossing’, una película que sin duda gustaría a estos actores.

Siempre nos quedará Estambul

El georgiano Levan Akin, director de la aclamada y fabulosa ‘Solo nos queda bailar’, regresa con un viaje a las calles de Turquía que sirve para explorar rincones y personas desconocidas pero que se vuelven familiares al instante. Pero también nos ofrece un retrato bastante complejo y realista de la experiencia trans en unos países todavía plagados por la represión además de por una gran cantidad de gatos.

Una profesora jubilada se pone en búsqueda de su sobrina Tekla, que fue ignorada por la mayoría de su familia cuando salió el armario como transexual. Un joven perdido y sin empleo decide ayudarla en su búsqueda, que los llevará por las calles de Estambul donde pertenecer al colectivo supone también un peligro, tal y como experimenta a diario Evrim, una abogada trans que lucha por los derechos de estas personas.

La película da inicio recordándonos que tanto la lengua georgiana como la turca no tienen distinción de género entre masculino y femenino, optando por un neutro más “inclusivo”. Pero la realidad en ambos países, conservadores e integristas, está lejos de ser espacio seguro para lo no normativo en cuestiones de género, o en otras cuestiones en las que el director no puede detenerse con esta historia.

‘Crossing’: lugares y personas que transforman

La crudeza de la experiencia LGTBI en el país podría haber hecho a ‘Crossing’ una película difícil además de vanagloriada de su propia importancia. Pero Akin nos introduce en la misma con una ligereza extraña, creando una especie de buddy movie entre esta jubilada y este joven que sirve para darnos de la mano en un viaje donde los personajes y los cineastas van a descubrir tanto como el espectador. El georgiano nos lleva por las tribulaciones de su viaje con un tacto exquisito, revelando poco a poco las amarguras de un pasado lleno de arrepentimientos.

También consigue crear una magnífica panorámica de un lugar como Estambul de lo más interesante, sintiendo curiosidad tanto por sus lugares como por las personas que lo habitan, y como ambas van transformándose mutuamente. Crea así un retrato complejo e interesante sobre el país, más allá de una evidente y pertinente crítica a la intolerancia que también observa en casa, y lo hace tejiendo también una cálida tela de emoción que se vuelve desbordante al final. Suficiente para considerarlo una de las mejores películas ahora mismo en cartelera.

