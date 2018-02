'Cincuenta sombras liberadas' cumple en taquilla, Eastwood tropieza con su nuevo drama de héroes reales

Otra saga romántica llega a su final. Tras la despedida de 'Crepúsculo' en 2012, este fin de semana pudo verse el clímax de 'Cincuenta Sombras', la historia protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan. Como era de esperar, 'Cincuenta sombras liberadas' ('Fifty Shades Freed') logró el nº1 en la taquilla de Estados Unidos aunque las cifras son bastante mediocres.

Recaudó 38,8 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera, el peor estreno de la trilogía basada en la obra de E.L. James. La primera entrega cosechó 85 millones en 2015 y la segunda hizo 46,6 en 2017. En cualquier caso caso, 'Cincuenta sombras liberadas' costó 55 millones y globalmente ya lleva casi 137 así que los responsables del film estarán contentos a pesar de todo.

TOP 10 en la taquilla USA: Eastwood tropieza con un conejo

En 2ª posición entra 'Peter Rabbit', otra adaptación literaria, esta vez de una saga infantil escrita por Beatrix Potter. James Corden, Domhnall Gleeson, Rose Byrne y Sam Neill lideran el reparto de la comedia dirigida por Will Gluck. Un puesto más abajo encontramos el último drama de Clint Eastwood, '15:17 Tren a París' ('The 15:17 To Paris'), con cifras flojas para un gran estreno, sólo 4.142$ por sala. Parece que su nueva propuesta no ha despertado el interés que esperaba el cineasta.

Las sombras de Grey y Anastasia también triunfan en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Cincuenta Sombras Liberadas 4,0M€

2-El Cuaderno de Sara 0,8M€

3-Corredor del laberinto, El: La cura mortal 0,6M€

4-Cavernicola 0,4M€

5-Los archivos del Pentagono 0,3M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 12 de febrero de 2018

En los cines españoles también triunfa el final de 'Cincuenta sombras' con 4 millones de euros cosechados en su estreno. Al 2º puesto baja 'El cuaderno de Sara', el drama con Belén Rueda. Y ojo, la nueva de Eastwood ni siquiera entra en el TOP 5.