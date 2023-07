Disney tira de mansiones encantadas para plantar cara al fenómeno Barbenheimer: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

El fenómeno 'Barbenheimer' lleva ya una semana en nuestras salas de cine arrasando por completo la taquilla y dando una vida a la gran pantalla que llevábamos sin ver desde tiempos prepandémicos. Pero si ya has hecho el doblete del año, no te preocupes, porque este 28 de julio llega una nueva tanda de estrenos que, aunque no esté cargada de bombazos potenciales, tiene propuestas de lo más interesantes. Estas son todas.

Los estrenos del 28 de julio de 2023

'Mansión encantada' ('Haunted Mansion', 2023)

Está dirigida por Justin Simien , creador de la serie 'Queridos blancos' y de 'Bad Hair'.

, creador de la serie 'Queridos blancos' y de 'Bad Hair'. Está basada en la mítica atracción homónima de Disney World, y sirve de remake a la abominable versión de 2003 protagonizada por Eddie Murphy.

Su guión, escrito a seis manos, cuenta con el trabajo de Guillermo del Toro. Palabras mayores.

Su reparto está encabezado por Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Dannie De Vito, Rosario Dawson y Jamie Lee Curtis.

'Medusa Deluxe' (2023)

Está escrita y dirigida por Thomas Hardiman , que debuta en el largometraje con el mejor pie posible.

, que debuta en el largometraje con el mejor pie posible. La película da una vuelta de tuerca al subgénero del whodunnit sumergiéndonos en un concurso de peluquería de lo más grotesco.

Su mayor reclamo es la dirección de fotrografía de Robbie Ryan, que ejecuta el relato en forma de plano secuencia de un modo espectacular.

Su otra gran baza es una colección de personajes brillante, cuyo reparto está encabezado por una Anita-Joy Uwajeh realmente sorprendente.

Crítica en Espinof: 'Medusa Deluxe' es un 'Clímax' con peluqueras: su apuesta por el plano secuencia tiene un efecto angustioso pero no funciona hasta el final

'Más que nunca' ('More Than Ever', 2022)

'Más que nunca' es la nueva película de Emily Atef , responsable de '3 días en Quiberón' y que ha participado en la celebrada serie 'Killing Eve'.

, responsable de '3 días en Quiberón' y que ha participado en la celebrada serie 'Killing Eve'. La película llega a nuestros cines tras su notable recepción en festivales de la talla de Cannes o Sevilla.

Su fantástico reparto está encabezado por Vicky Krieps, Liv Ullmann, Jesper Christensen y Gaspard Ulliel.

Crítica en Espinof: 'More than ever': Vicky Krieps se deja morir protagonizando una película tan sensible y bella que nos hará querer pasar nuestras próximas vacaciones en Noruega

Y además...

'Detective Conan: Black Iron Submarine' ('Detective Conan: Kurogane no Submarine', 2023)

'Rally Road Racers' (2023)

'Delfines de plata' (2023)

'Cata de vinos' ('La dégustation', 2022)

'Don Juan' (2022)

'Seductores irresistibles' (2022)

