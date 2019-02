Las estrellas de 'Serenity' culpan a la distribuidora del mayor fracaso en taquilla de sus carreras

Volver a juntar a Matthew McConaughey y Anne Hathaway (cinco años después de 'Interstellar') en un thriller a las órdenes de Steven Knight ('Locke') parecía una gran idea, un éxito seguro. Está ocurriendo todo lo contrario. 'Serenity' se estrenó el pasado fin de semana en EE.UU. con una recaudación de solo 4,4 millones de dólares, ocupando la 8ª posición de la taquilla.

Es el peor dato en la carrera de ambas estrellas, considerando solamente los grandes estrenos a nivel nacional (no lanzamientos limitados). Se proyectó en más de 2.500 salas con un promedio de 1.724$. Es posible que gracias al mercado internacional y el doméstico puedan recuperar la inversión, que tampoco era muy elevada (25M$); la mala noticia es que los comentarios sobre la película están siendo negativos y los actores están "furiosos".

Según Deadline, Matthew McConaughey y Anne Hathaway culpan a Aviron Pictures del fracaso, acusándoles de una pobre labor de marketing para promocionar el estreno de 'Serenity'. Al parecer, los intérpretes aceptaron una campaña que incluía el clásico "junket" de prensa y entrevistas en medios de televisión, basados en el compromiso de Aviron de estrenar en 2.500 pantallas y un presupuesto proporcional en publicidad.

Sin embargo, eso no fue lo que pasó después. El presidente de Aviron, David Dinerstein, pensó que las apariciones públicas de sus estrellas sería suficiente como gancho y apenas lanzaron un puñado de spots en pequeños mercados y horarios de escasa audiencia. Deadline afirma que McConaughey llegó a enfrentarse con el directivo pidiendo un lanzamiento en streaming si no iban a realizar el acordado esfuerzo económico en promocionar el estreno en cines.

Aviron responde que no podían gastar más

Y Aviron se ha defendido. La compañía alega que tomaron la decisión de no invertir más en publicidad al comprobar que la película no estaba gustando. Es interesante porque al gastar menos para evitar pérdidas, al no creer demasiado en el potencial del producto, puede que el resultado sea finalmente peor que si hubieran intentado venderla bien a pesar de todo. Sus declaraciones:

"Teníamos las mejores intenciones para Serenity. Estábamos entusiasmados por la oportunidad de estrenar esta película excepcionalmente original, y trabajar con un reparto tan estelar y cineastas talentosos. Por mucho que nos encante este film y aún tengamos esperanza en que encuentre su audiencia, hicimos pruebas u más pruebas (con público y crítica por igual) y tristemente, los datos demostraron que el film no iba a ser capaz de cumplir con nuestras expectativas iniciales, así que ajustamos el presupuesto y las tácticas de marketing de acuerdo a eso. [...] Gastar más habría sido irresponsable para nuestros socios capitalistas y no habría sido prudente para un distrubuidor independiente. Sentimos un respeto enorme y admiración por el talento y todo el duro trabajo que han puesto en el film, y desearíamos que la taquilla fuera mejor."

Deadline apunta que en la decisión de Aviron influyó su reciente tropiezo con el estreno de 'A Private War', un drama liderado por Rosamund Pike que consideraban ideal para la temporada de premios pero el esfuerzo no se vio reflejado en cifras. Además del fiasco comercial, 'Serenity' tiene un 23% en RottenTomatoes, un 38/100 en Metacritic, un 5 en IMDb y una D+ en CinemaScore, lo cual deja clara la instatisfacción general de la gente que ha visto, ya sea por trabajo o por placer. La película no tiene fecha confirmada para España y dudo que llegue a las salas de cine.