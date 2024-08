Estrenos (28 de agosto) - 36 series, películas y documentales en Netflix, Max, Prime Video, Disney+, Movistar plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV+

Agosto se nos está escapando de las manos y en cuanto nos despistemos llega septiembre. Bueno, concretamente tenemos el día 1 este mismísimo fin de semana. Pero no nos agobiemos, cojamos el mando, abramos nuestra plataforma de streaming favorita y veamos alguna de las cosas que estrenan.

Esta semana, 36 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo a Netflix, Max, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV+, SkyShowtime y Disney+.

'Kaos'

Comedia del guionista de 'The End of the F***ing World' que promete tener ese toque de humor negro y gamberro que tenía la otra serie. En esta ocasión tenemos una mirada moderna a los dioses del Olimpo con un Zeus neurótico que busca retomar el poder y el control que ha ido perdiendo en una era de plena decadencia.

Estreno el jueves en Netflix

'Respira'

Drama médico creado por Carlos Montero que nos lleva a los pasillos de un hospital valenciano. En ella veremos la vida y trabajo de médicos que trabajan sin descanso en la sala de urgencias... será la llegada de una paciente prestigiosa lo que encenderá la chispa de una huelga sin precedentes.

Estreno el viernes en Netflix

'Terminator Zero'

Una de las sagas de ciencia ficción más importantes regresa cinco años después con un anime. En esta ocasión tenemos la historia de una soldado de la resistencia que debe salvar a un científico de aquellos que quieren matarle para impedir que desarrolle una IA que pueda frenar a Skynet.

Estreno el jueves en Netflix

Otros estrenos

Netflix

'De actor a cantautor' (viernes)

'Dolphin Tale' (sábado)

'En la boca, no' (domingo)

'Las hermanas fantásticas' (viernes)

'IC814' (jueves)

'Kaos' (jueves)

'La liberación' (viernes)

'El peor ex imaginable' (miércoles)

'Los pitufos' T2 (sábado)

'Presidente por accidente' T2 (jueves)

'Príncipes salvajes' (miércoles)

'Prohibido enamorarse' (jueves)

'Respira' (viernes)

'Terminator Zero' (jueves)

Disney+

'Abuelo y exconvicto' T2 (sábado)

'Kind of Kindness' (viernes)

'El sonido y la sílaba' (miércoles)

'Supervivencia en la tribu' T4 (miércoles)

Max (todos el viernes)

'Los casos de Rod Demery' T2

'Furia en la carretera'

'Los vigilantes'

Prime Video

Movistar Plus+

'Aftersun' (miércoles)

'Aquaman y el reino perdido' (viernes)

'El arca de Noé' (jueves)

'¿Quién mató a Cachou?' (jueves)

'Steven Spielberg: el rey Midas de Hollywood' (jueves)

Filmin

'An Education' (domingo)

'Faro sin isla' (domingo)

'El mal no existe' (viernes)

'As mortes' (domingo)

'Radical' (viernes)

'El triste olor de la carne' (domingo)

Otros

'Eileen' (domingo en SkyShowtime)

'Estrellas del K-Pop' (viernes en Apple TV)

