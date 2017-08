Estrenos de cine: el regreso de los 'Transformers', la atómica Charlize Theron y un truco de magia

El verano avanza incansable y, sin comerlo ni beberlo, acabamos de entrar en el mes de agosto con un primer fin de semana que nos deja tan sólo seis novedades en nuestra cartelera. Entre los estrenos, dos largometrajes destinados a reventar la taquilla como la nueva 'Transformers' y la estimulante 'Atómica', y el retorno del director Pablo Berger tras 'Blancanieves'.

'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight', 2017)

A favor: Es, de lejos, la mejor entrega de la franquicia. Para muchos, no será suficiente como para encerrarse dos horas y media con los robots de Michael Bay, pero la dosis extra de autoconsciencia, el instinto natural de Bay para rodar acción y Mark Wahlberg redondean el conjunto.

En contra: Para bien o para mal, es una película de 'Transformers'. El humor es tan terrible como su sentido del ritmo, pero... ¡Robots gigantes dándose tortas!

Crítica en Espinof: ‘Transformers: el último caballero’, las obras completas de Michael Bay

'Atómica' ('Atomic Blonde', 2017)

A favor: Charlize Theron está tan sexy como creíble a la hora de partir cráneos en su rol de espía. Las coreografías y el tiento para la acción de David Leitch y su estilizada propuesta formal hacen el resto.

En contra: Su trama de espionaje es tan absurdamente complicada como la del cómic que adapta, lo cual puede invitar a la desconexión entre paliza y paliza.

Crítica en Espinof: 'Atómica': sexy, violenta e innecesariamente complicada

'Abracadabra' (2017)

A favor: Su director Pablo Berger toma los suficientes riesgos como para dar a luz una cinta tan arriesgada como fascinante. Su reparto atesora a grandes nombres de la talla de Marivel Verdú y Antonio de la Torre; sello de calidad.

En contra: Pese a que el redoble de Berger no cae en el más absoluto desastre, colinda los límites del ridículo en más de un momento; su tono no será del agrado de todo el mundo.

Crítica en Espinof: 'Abracadabra': fascinante, pero balanceándose en la cuerda floja del ridículo

'La decisión del rey' ('Kongens Nei', 2016)

A favor: Por encima de su cuidado diseño de producción y del rigor histórico del que hace gala, destaca la calidad de su guión, pilar fundamental del filme.

En contra: Puede pecar de resultar excesivamente fría y de no ahondar excesivamente en la mente de sus personajes.

'Reparar a los vivos' ('Réparer les vivants', 2016)

A favor: Su directora consigue transmitir las emociones más intensas a través de su reparto en estado de gracia y de una realización excepcional.

En contra: El modo en el que se aproxima al tema de las donaciones puede hacerla caer en los terrenos del panfleto.

'Regreso a Montauk' ('Rückkehr nach Montauk', 2017)

A favor: Su director, el veterano Volker Schlöndorff, ya ha demostrado de sobra su habilidad para dirigir a lo largo de su carrera y, como se suele decir, quien tuvo, retuvo.

En contra: Parece ser que el filme no se encuentra precisamente entre lo más destacable de la filmografía de Schlöndorff, resultando en un ejercicio frío, poco inspirado y con una interpretación principal de Skarsgard que deja mucho que desear.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Dunkerque'. Porque aún no he encontrado nada en cartelera que me haya hecho olvidar los fantásticos y angustiosos 107 minutos firmados por Christopher Nolan; cada uno de ellos dedicado a asfixiar al patio de butacas con una gestión del suspense tan precisa como los engranajes de un reloj suizo. Mejor en 70mm.

John Tones: 'Spider-Man Homecoming'. Porque es una excelente reformulación de los códigos cinematográficos del héroe que lo imbuye en el universo cinematográfico Marvel potenciando la ligereza y cotidianeidad propia del personaje y que se había perdido en las últimas películas.

Mikel Zorrilla: 'Abracadabra'. Porque no tiene miedo a correr riesgos y coquetear con el ridículo para ofrecernos un fascinante cruce entre comedia, drama, cine fantástico y crónica negra. Además, Maribel Verdú está fantástica.

Jorge Loser: 'Siete deseos'. Una inofensiva y mamarracha versión teen del relato 'La pata de mono', recomendada si eres fan de 'Destino Final' o los libros de 'Pesadillas' de R.L. Stine.

Lucía Ros: 'Verano 1993'. Un personal retrato sobre afrontar la pérdida en la infancia, filmado con una naturalidad que, aunque suene contradictorio, sea casi sobrenatural. Belleza, delicadeza y unas niñas que nada tienen que envidiar a actrices adultas con amplias carreras en el cine.