Estrenos de cine: George Clooney juega a ser los hermanos Coen y las malas madres vuelven a desmadrarse

Damas y caballeros, entramos oficialmente en la recta final de 2017. Cuatro semanas de estrenos son las que nos quedan por delante, empezando por la de este viernes 8 de diciembre que muestra una aparente calma antes de la última y gran traca de blockbusters navideños que nos queda por delante. Así pues, recibamos, en nuestras salas, entre otras, lo último de George Clooney escrito por los hermanos Coen, la última maravilla de Hong Sang-soo y una de las mejores películas de terror del año titulada 'El vacío'.

'Suburbicon' (George Clooney, 2017)

A favor: Toda la mala baba, la acidez, el humor negruzco y la capacidad para desatar el caos y la locura de los hermanos Coen latente a lo largo del metraje. Sus tremendamente inspiradas interpretaciones, en las que Matt Damon y Juliane Moore brillan con luz propia, pero no llegan a alcanzar el nivel de genio de un Oscar Isaac desatado. Su retrato de una Norteamérica cuya podredumbre se ha extendido hasta nuestros días.

En contra: Que el talento de los Coen para escribir historias tan delirantes como la de esta 'Suburbicon' se le quede grande a un George Clooney que aprueba sin alardes. El evento real acontecido en la época en la que se ambienta la película parece metido con calzador por un Clooney obsesionado con el discurso político.

Crítica en Espinof: 'Suburbicon', George Clooney se ha equivocado queriendo ser los Coen

'El gran desmadre' ('A Bad Moms Christmas', Jon Lucas & Scott Moore, 2017)

A favor: Los grandes nombres que pueblan su lista de actrices principales. Algunos chispazos de genio del reparto y sus interacciones. Su capacidad para ofrecer un entretenimiento de digestión rápida sin pretensión alguna.

En contra: El exceso de ruido y previsibilidad, y esa sensación de estar hecha única y exclusivamente para explotar el filón la convierten en una comedia de segunda cuyo bombardeo de chistes —no todos graciosos— llega a saturar.

Crítica en Espinof: 'El gran desmadre' pierde la frescura de 'Malas madres' y termina cansando

'El libro secreto de Henry' ('The Book of Henry', Colin Trevorrow, 2017)

A favor: La apuesta de Colin Trevorrow por intentar ofrecer un producto valiente y novedoso. Ese toque propio de Steven Spielberg para construir un drama fantástico con niños. Cómo no, Jacob Tremblay.

En contra: Su difícilmente digerible batiburrillo tonal. Sus niveles de manipulación —tanto a nivel de guión como de dirección— para prefabricar un dramatismo impostado y ridículamente lacrimógeno. Su sentimentalismo de saldo.

Crítica en Espinof: Después de ver 'El libro secreto de Henry' se entiende que Colin Trevorrow fuese despedido de 'Star Wars'

'Fe de etarras' (Borja Cobeaga, 2017)

A favor: La sátira que ejecuta Cobeaga sobre un tema delicado que muchos tildarán como una oda al mal gusto, abriendo ampollas con una inteligencia envidiable. Juntar a cómicos de primera como Javier Cámara, Julián López o Gorka Otxoa y dar rienda suelta a sus virtudes interpretativas.

En contra: No ser capaz de ver lo necesario de la propuesta, o calificarla como una simple provocación.

Crítica en Espinof: 'Fe de etarras', cuando la buena comedia es la mejor respuesta ante la polémica

'El viaje' ('The Journey', Nick Hamm, 2016)

A favor: Las notables interpretaciones de Timothy Spall y Colm Meaney. El medido y agradable tono tragicómico de la película. Su mirada sobre un acontecimiento un tanto oculto de la convulsa historia reciente de Irlanda del Norte.

En contra: Puede padecer un exceso de teatralidad en su forma que no cuaje con todo el público. Su exceso de reposo en su ritmo y su falta de contundencia con la visión política del conflicto.

'En la playa sola de noche' ('Bamui Haebyunaeseo Honja', Hong Sang-soo, 2017)

A favor: Por encima de todo, su majestuosa interpretación principal de una Kim Min-hee que ha cosechado premios a mejor actriz en festivales como Gijón o Berlín. La elegancia, sensibilidad y encanto de su estudio de personaje y su reflexión sobre el (des)amor.

En contra: No ser capaz de apreciar las bondades de su director y de la maravillosa industria cinematográfica coreana en general.

'El sentido de un final' ('The Sense of an Ending', Ritesh Batra, 2017)

A favor: La sobriedad de su director para adaptar la novela original de Julian Barnes. Sus estimables interpretaciones y la sensible exploración de temas como el amor y la soledad. La banda sonora del siempre maravilloso Max Richter.

En contra: Los desvíos frente al material original que debe tomar para adaptarlo al medio cinematográfico sin caer en la monotonía y el aburrimiento terminan desvirtuando el conjunto, resultando en un tono que no termina de casar con el contenido.

'My Little Pony: La película' ('My Little Pony: The Movie', Jayson Thiessen, 2017)

A favor: Su honestidad: ¿te gusta la serie original y su desmadrado y estridente —y algo empalagoso— imaginario? En ese caso, no te decepcionará.

En contra: Con 'Coco' en cines, debería considerarse pecado capital ver 'My Little Pony' antes que lo nuevo de Pixar. Que Edurne, además de cantar —lo cual no está mal— doble a un personaje.

'El vacío' ('The Void', Jeremy Gillespie & Steven Kostanski, 2016)

A favor: Su apabullante homenaje al cine de terror de los años 80 que no se limita a copiar a sus referentes, sino que pretende aportar un granito de arena al género. Su despliegue de fantásticos efectos prácticos en un mundo dominado por el CGI. Su aproximación al horror cósmico y a los terrenos lovecraftianos.

En contra: Su trama y desarrollo pueden pecar de una —deliberada— confusión que puede confundirse con una falta de consistencia en su guión —nada más lejos de la realidad—.

Crítica en Espinof: 'El vacío' rinde tributo a los clásicos del terror en forma y fondo, y le suma espíritu renovador

'Corazón puro' ('Cuori puri', Roberto De Paolis, 2017)

A favor: Por encima de todo, el naturalismo que transpira la realización de De Paolis y las interpretaciones de Selene Caramazza y Simone Liberati. Su lectura sobre el amor y sus entresijos emocionales.

En contra: Su guión, que sorprende con sus, no se sabe si deliberados, palos de ciego en diferentes direcciones.

'Llueven vacas' (Fran Arráez, 2017)

A favor: Su reparto, repleto de grandes nombres de nuestro cine como Marivel Verdú, Eduardo Noriega, Sergio Peris Mecnheta o Víctor Clavijo.

En contra: Lo plano y excesivamente teatral de su propuesta formal es suficiente excusa como para ahuyentar al respetable.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Perfectos desconocidos'. Alex de la Iglesia firma una de las comedias —negras como el carbón— del año a golpe de remake, poniendo patas arriba la cinta original italiana con una acidez deliciosa, una gestión del suspense envidiable y una dirección precisa y contenida. Incómoda, salvaje y tremendamente divertida.

Mikel Zorrilla: 'Coco'. Porque ser una de las mejores películas de 2017 (y de Pixar) me lleva a tener que elegirla por segunda semana consecutiva. No hay nada en ella que no funcione a gran nivel y encima me va gustando cuando pienso en ella. Ojalá tener tiempo para volver a verla ya mismo.

Jorge Loser: 'El vacío'. Pasión y amor por el género y sus maestros en cada fotograma en esta pequeña gran obra de terror independiente que, dejando atrás su trabajo referencial a Lovecraft, Carpenter, Fulci o Baker, confía su espíritu lúdico a una atmósfera tensa y lóbrega sobre la que se va destapando su constante ristra de sorpresas y galería de efectos y criaturas ochenteras hechas sin gota de CGi sin rendir cuentas a nadie. Un milagro entre lo mejor del terror del año.

Sara Martínez Ruiz: 'En la playa sola de noche'. Hong Sang-soo se deja un pedacito del alma en esta película que, al tiempo que aglutina todos los elementos más característicos del cineasta, encierra un nuevo significado dados sus claros rasgos autobiográficos. Altamente emotiva, pero contenida, el film brinda una bonita reflexión sobre el amor y el crecimiento personal, a la vez que una magnífica actuación de su musa, Kim Min-Hee, que arrasaba la pasada Berlinale con el Oso de Plata a la mejor interpretación femenina.

Juan Luis Caviaro: 'En realidad, nunca estuviste aquí'. Por la habilidad de Lynne Ramsay para transportarnos al crudo y tenebroso mundo de su protagonista pero, sobre todo, por el portentoso papel de Joaquin Phoenix. A veces recuerda a 'Taxi Driver', a veces a 'Drive', pero el film tiene su propia identidad y lo tiene todo para convertirse en un título de culto. De lo mejor de este año, sin duda.