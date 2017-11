Estrenos de cine: la Liga de la Justicia contra Andy Serkis y la ganadora de Sitges 2017

Ya estamos en el ecuador del mes de noviembre y el 2017 se nos va de las manos no sin antes hacer detonar una traca final de estrenos que comienza a precalentar la campaña navideña de taquillazos con uno de los blockbusters más esperados del año: 'Liga de la Justicia'. Junto a él, este viernes 17 llega a nuestras salas la flamante ganadora del último Festival de Sitges 'Jupiter's Moon', el debut de Andy Serkis en la dirección y lo nuevo del director de 'Caníbal'. Como siempre, novedades para todos los gustos que os invitamos a repasar a continuación.

'Liga de la Justicia' ('Justice League', 2017)

A favor: Por encima de todo, el trío de personajes que ya se han pasado por la gran pantalla en el Universo Extendido DC, especialmente una Wonder Woman que es, de lejos, lo mejor de la película. La banda sonora de Danny Elfman.

En contra: El intento de imitar la fórmula de la competencia no les ha salido bien en absoluto, ofreciendo un batiburrillo de tonos con una comedia insufrible personificada en Flash: el insoportable bufón de la corte. Visualmente es muy poco agraciada, su guión está minado de agujeros, el villano no tiene peso alguno... Una maravilla, vamos.

Crítica en Espinof: ‘Liga de la Justicia’, tímidos brotes verdes en la juguetería fetichista de Zack Snyder

'Una razón para vivir' ('Breathe', 2017)

A favor: Andrew Garfield y Claire Foy: una inspirada pareja protagonista que destaca como lo mejor del filme. Su drama y romanticismo, muy bien medidos para que no lleguen a saturar ni resulten excesivamente azucarados.

En contra: Pese a esto último, muchos encontrarán la propuesta demasiado sensiblera, con el típico tono hinchado que suele envolver este tipo de historias de superación personal. A nivel formal cumple sin demasiadas florituras, antojándose un tanto plana.

Crítica en Espinof: 'Una razón para vivir', una inspirada pareja protagonista eleva el debut de Andy Serkis

'Jupiter's Moon' (2017)

A favor: Durante sus primeros compases, la hibridación de géneros que propone su director es muy acertada. Su arriesgada propuesta tonal a la hora de abordar un tema tan delicado y necesario como es el de los refugiados. Visualmente es totalmente cautivadora.

En contra: Su componente fantástico chirría tanto como la grandilocuencia que desprenden algunos de sus pasajes. El exceso de florituras formales y filigranas estéticas desvían la atención del mensaje central de la película, perdido también entre sus altibajos de ritmo.

Crítica en Espinof: 'Jupiter's Moon': una reivindicación sociopolítica desvirtuada por la filigrana y el exceso

'El autor' (2017)

A favor: El duelo interpretativo entre Javier Gutierrez y Antonio de la Torre parece estar a la altura de las circunstancias. Su combinación de comedia satírica y el thriller más retorcido asegura un par de horas apasionantes de las que atrapan giro tras giro.

En contra: Su director, Manuel Martín Cuenca, pese a solvente, ha demostrado en anteriores trabajos como 'Caníbal' tener un estilo y unas sensibilidades algo peculiares que no serán del agrado de todo el mundo.

'Hacia la luz' ('Hikari', 2017)

A favor: La sensibilidad habitual de su directora Naomi Kawase hace de nuevo acto de presencia, vislumbrándose en su contenido y en su maravillosa forma mediante un tratamiento visual tan hermoso como impecable. La premisa de su historia es capaz de conmover por si sola.

En contra: Que su factura técnica y el poder de sus imágenes sean lo más destacable del largo. Su progresiva caída hacia los terrenos de lo lacrimógeno y excesivamente sentimental dinamitan el estimable conjunto.

'Con los brazos abiertos' ('A bras ouverts', 2017)

A favor: Philippe de Chauveron ya demostró su buen hacer para la comedia con 'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?' y en esta ocasión parece asegurar de nuevo las carcajadas sin dejar de lado la temática racial. Christian Clavier rara vez decepciona.

En contra: No darle una oportunidad por algún tipo de animadversión hacia la comedia francesa. Puede que sus temas a tratar en clave cómica resulten algo reiterativos a estas alturas.

'Medidas extremas' ('Eiðurinn', 2016)

A favor: Su realizador Baltasar Kormákur ha hecho gala de una mano más que decente para el thriller en filmes como 'Contraband'. El aura especial que rodea a los filmes nórdicos de este género parece estar muy presente.

En contra: Pese a los esfuerzos, parece terminar cayendo en territorios comunes que la impiden destacar entre sus congéneres, quedándose como un thriller más del montón.

'Los nadie' (2016)

A favor: Este debut de Juan Sebastián Mesa promete transportarnos directamente a las calles de Medellín y a la realidad de sus protagonistas. Parece tan fresca y naturalista como demoledora en su lectura social.

En contra: Que su factura poco refinada y su realización casi de guerrilla pueda generar prejuicios en algunos espectadores potenciales que la desecharán automáticamente sin más argumentos.

'La isla de los monstruos' (2016)

A favor: Blancura y amabilidad animadas para el público más joven. Su imaginario de criaturas y monstruos derrocha simpatía.

En contra: A nivel técnico se antoja deficiente, y su humor parece limitado para el público —demasiado— infantil. A juzgar por su tráiler da la sensación de que ya la hayamos visto antes.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Sara Martínez Ruiz: 'Handia'. Los creadores de Loreak vuelven con una historia local y realista, pero mágica al mismo tiempo, con una impecable producción que demuestra el gran potencial de las nuevas voces de nuestra industria cinematográfica contemporánea.

Jorge Loser: 'Oro': Una aventura sucia de tintes de western de Peckinpah y unas gotas de Deodato. La España miserable de Reverte comprimida en la odisea de un grupo de hombres mugrientos con el puñal preparado para degollar al compañero a la menor ocasión. Uno de los mejores guiones del autor y una enmienda al capitán Alatriste. Para los que les supo a poco ‘Z. La ciudad perdida’ (The Lost City of Z, 2017).

Juan Luis Caviaro: 'La gran enfermedad del amor (The Big Sick)'. Por su frescura y autenticidad, por lo peculiar de la historia (basada en hechos reales) y un reparto estupendo. Creo que es la película con la que más me he reído este año.

Víctor López G: 'Blade Runner 2049'. Sin desmerecer en absoluto la labor de Ridley Scott, esta 2049 supera a la originalidad en profundidad y contenido, ofreciendo un atípico ejercicio de ciencia ficción ultra estilizado —arrollador Deakins— y con un poso tan espléndido como su factura visual. Sin duda, uno de los filmes del año firmado por un Villeneuve en estado de gracia.