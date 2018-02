Estrenos de cine: panteras negras, amantes anfibios y soldados traumatizados

Como ya os avisamos, después de la calma que reinó la semana pasada en nuestra cartelera, este 16 de febrero se desata la tormenta de la mano de dos de los estrenos más potentes del año: 'Black Panther', la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel dirigida por Ryan Coogler; y la maravillosa 'La forma del agua', que llega a salas españolas tras haber recibido nada menos que 13 merecidas nominaciones a los Oscars.

Junto a estos dos largometrajes, el debut de Jason Hall en la dirección capitaneado por Miles Teller en 'Deber cumplido' y la también ópera prima, esta vez en clave nacional, 'Cuando dejes de quererme', protagonizada por Miki Esparbé y Flor Torrente. Como siempre, novedades para todos los gustos.

'Black Panther'

A favor: Kevin Feige y compañía han acertado plenamente al dar total libertad creativa a Ryan Coogler y dejarle que haga suya la película. De este modo han conseguido crear una de las cintas más especiales del Universo Marvel, con una fantástica mezcla de tonos, estilos y ambientaciones que la hacen destacar entre sus congéneres. El espectáculo está servido.

En contra: Su trama puede resultar bastante previsible, anticipándonos a los giros y no dejando demasiado espacio para la sorpresa. Algún que otro espectador no comulgará con que 'Black Panther' no tenga demasiada continuidad con el universo compartido.

Crítica en Espinof: 'Black Panther', por fin algo diferente en el universo Marvel

'La forma del agua' ('The Shape of Water')

A favor: Por dónde empezar... Desde su impecable factura técnica a la delicadeza de su banda sonora, pasando por una dirección de fotografía inteligentísima y cuidada, todo en 'La forma del agua' es excepcional. Por encima de todo, cabe destacar a sus personajes, redondos, cuidados, encantadores y frente a los que es imposible no caer rendido. Brillante.

En contra: Nada en absoluto. Es una auténtica maravilla.

Crítica en Espinof: 'La forma del agua': un deleite para los sentidos que nos recuerda por qué amamos el cine

'Deber cumplido' ('Thank You for Your Service')

A favor: Su reparto, inspirado y encabezado por un Miles Teller que destaca como lo mejor de la película. Algunos recursos audiovisuales utilizados para representar el estrés post traumático. Como debut, presenta un esfuerzo admirable.

En contra: La puesta en escena de la película resulta demasiado simple y, salvo momentos puntuales, telefilmesca. El exceso de su historia llega a suprimir la credibilidad en más de un momento. Aunque empaticemos con sus personajes, cuesta desprenderse del aroma a propaganda militar rancia que desprende el filme.

'The Party'

A favor: Por encima de todo, su reparto, compuesto por nombres de la talla de Kristin Scott Thomas, Cillian Murphy o Emily Mortimer. Sally Potter, cuya labor a la dirección es sólo ensombrecida por su trabajo como guionista, firmando unos diálogos de lo más ágiles y ácidos.

En contra: La teatralidad de su propuesta y la sencillez de su puesta en escena no serán, ni mucho menos, del agrado de todo el mundo.

'Cuando dejes de quererme'

A favor: Su ambientación y su factura técnica están a la altura de su eficacia como thriller. Su reparto también sabe cómo lucir, particularmente Flor Torrente y Miki Esparbé.

En contra: Sufre de una bicefalia —o incluso tricefalia— genérica que le hace dar algún que otro palo de ciego hasta que se asienta en el suspense. Los irritantes clichés y lugares comunes propios de historias similares que pueblan el relato.

'Boonie Bears y el gran secreto' ('Boonie Bears: The Big Top Secret')

A favor: Es la única propuesta dedicada al cien por cien a los más pequeños que encontraremos esta semana, así que como un plan de emergencia cinéfilo no parece una opción del todo desdeñable.

En contra: Personajes y animación algo genéricos y poco inspirados y un argumento que parece condenado a repetirse una y otra vez en producciones similares.

'En tránsito'

A favor: Parece abordar una temática necesaria para entender el mundo que nos rodea con sobriedad y sensibilidad sin caer en el drama fácil. A priori, puede resultar de lo más interesante.

En contra: Del mismo modo, la clave para que un documental atraiga, más allá su factura técnica y demás alardes, es su temática, y la de 'En tránsito' puede no ser la más llamativa dentro del género actual. Cuestión de intereses.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G: 'Black Panther'. No sabría decir si 'Black Panther' es la mejor película del Universo Cinematográfico de Marvel o no; pero tampoco es que importe demasiado. Lo que sí es digno de alabanza es que Ryan Coogler ha sabido hacer suya la historia del héroe wakandiano, firmando uno de los trabajos más atípicos, especiales y refrescantes de toda la franquicia marvelita. Un espectáculo de primera categoría con un villano muy bien construido que consigue hibridar a William Shakespeare con James Bond sin morir en el intento.

Sara Martínez Ruiz: 'The Florida Project'. Sean Baker sigue exprimiendo las posibilidades de expresión audiovisual para aproximarse de forma humanista a la realidad que nos rodea y que hemos decidido no ver. Un paseo entre la decadencia del extrarradio a todo color de Disneyworld, desde la inocencia de la mirada infantil, de la mano de una radiante Brooklynn Prince (7 años), que con un magnetismo admirable sostiene todo el peso del film, a caballo entre la más absoluta crudeza, lo cómico y la ternura.

Jorge Loser: 'La forma del agua'. El cuento de hadas moderno de Guillermo del Toro es una secuela-fantasía del director sobre qué pasaría si la criatura del pantano consiguiera que la chica le hiciera caso. Un bellísimo trabajo en el que cada pequeño detalle mostrado en pantalla está cuidado hasta lo obsesivo. Una maravilla visual que toca el corazoncito.