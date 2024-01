Un fin de semana desquiciado entre campos de concentración y gente guapa enamorándose: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Si algo tiene bueno el machaque constante de la temporada de premios, es que durante su transcurso empiezan a llegar a nuestros cines algunas de las películas más prestigiosas del último curso cinematográfico. Este 19 de enero de 2024 no es una excepción, ya que entre los estrenos en salas se encuentra la descomunal 'La zona de interés' de Jonathan Glazer, pero viene acompañada de otras propuestas no menos interesantes. ¡Vamos a repasarlas!

Los estrenos del 19 de enero de 2024

'La zona de interés' ('The Zone of Interes', 2023)

Es la nueva película de Jonathan Glazer , el realizador británico que regresa 10 años después de su último largometraje: la brillante 'Under the Skin' con Scarlett Johansson.

, el realizador británico que regresa 10 años después de su último largometraje: la brillante 'Under the Skin' con Scarlett Johansson. En esta ocasión nos traslada a la II Guerra Mundial para capturar el día a día del comandante Rudolf Höss y su familia en su casa adosada al campo de concentración de Auschwitz.

El largometraje llega a nuestros cines tras recibir tres nominaciones a los Globos de Oro, 9 a los BAFTA y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes —entre otros premios y candidaturas—.

La fotografía de Lukasz Zal y la música de Mica Levi son extraordinarias y dignas de Óscar. Veremos si la Academia se porta.

Crítica en Espinof: Jonathan Glazer regresa al cine 10 años después con la estremecedora 'The Zone of Interest', riguroso trabajo sobre la banalidad del mal nazi

'Cualquiera menos tú' ('Anyone But You', 2023)

Es la cinta destinada a resucitar las comedias románticas en Hollywood después de arrasar inesperadamente en taquilla con más de 80 millones de dólares en todo el mundo.

Está dirigida por Will Gluck , responsable de otras rom-coms como 'Con derecho a roce' o 'Rumores y mentiras'.

, responsable de otras rom-coms como 'Con derecho a roce' o 'Rumores y mentiras'. Su pareja protagonista está compuesta por Sydney Sweeney y Glen Powell, y derrochan una química y un encanto que llevan el relato en volandas.

Podría decirse que es una adaptación apócrifa de 'Mucho ruido y pocas nueces'.

Crítica en Espinof: 'Cualquiera menos tú' resucita la comedia romántica en un cóctel perfecto de cachondeo y ñoñería con la esencia de las mejores feel good movies

'Cuando acecha la maldad' (2023)

Es uno de los grandes fenómenos recientes del cine de terror y está dirigido por Demián Rugna , responsable de la recomendable 'Aterrados'.

, responsable de la recomendable 'Aterrados'. Rascó el premio a la Mejor película y el Blood Window en la última edición del Festival de Sitges.

De nacionalidad argentina, cuenta la historia de dos hermanos que intentan evitar que un hombre de a luz a un demonio. Y sí, el viaje que propone es realmente brutal.

Crítica en Espinof: He visto el fenómeno del cine de terror del año y me he encontrado con una película que no da mucho miedo y acaba cayendo en la provocación barata

Y además...

