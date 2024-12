Una impresionante película de ciencia ficción, una de las aventuras de fantasía más míticas de la historia y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de diciembre de 2024 para estas Navidades

El último mes del año está marcado de forma inexorable por la celebración de las Navidades, unos días marcados por la comida y los regalos. Las editoras en formato físico lo saben y por eso ponen toda la carne en el asador con los lanzamientos de este diciembre de 2024. Por ello, en esta ocasión os propongo una selección de 9 novedades imprescindibles en formato físico que tenéis a continuación:

'Alien Romulus', steelbook en 4K

Fede Álvarez se atrevió a probar suerte en esta mítica saga de ciencia ficción y ha salido airoso del envite pese a quedarse algo lejos tanto de la película original de Ridley Scott como de su primera secuela realizada por James Cameron.

Para su salto al formato físico, Divisa pone a la venta esta edición en caja metálica con un diseño quizá un tanto sobrecargado en la parte frontal por la presencia de tantos personajes.. Confieso que personalmente me gusta más el diseño de la edición sencilla en UHD -os podéis hacer con ella por 26,99 euros-, ya que es mucho más limpio y efectivo.

En lo referente al contenido, se nota el cuidado al máximo para ofrecer la mejor experiencia audiovisual posible, pues estamos ante una de esas ediciones que dejan muy claro por qué el formato físico es superior al streaming. Ya con los extras quizá se hubiese agradecido más profundidad en los documentales, pero es curioso tener una charla entre Scott y Álvarez y la featurette sobre una de las escenas más celebradas de la película bien merece que le echéis un ojo.

'Bitelchús Bitelchús', steelbook en 4K

Tim Burton recuperó al mítico personaje interpretado por Michael Keaton en una tardía secuela que arrasó en taquilla, especialmente en Estados Unidos, y ahora quiere hacerlo también en el mercado físico con una edición bastante más cuidada de lo habitual en muchas superproducciones recientes de Hollywood.

Es cierto que solamente nos ha llegado una versión del steelbook a España -en Italia pueden elegir entre tres opciones diferentes-, pero es un diseño bastante atractivo, y al final es más importante el contenido del disco. En lo puramente audiovisual estamos ante una edición incuestionable, pero es que además también trae una buena cantidad de extras.

Ahí puede que muchos sean de esos documentales cortitos que dejan con ganas de más, pero también hay un detrás de las cámaras más extenso y un audiocomentario bastante minucioso a cargo del propio Burton. Os costará 32,99 euros si podéis encontrarlo en stock. De lo contrario, tenéis la opción de la edición sencilla en UHD por 24,95 euros -aunque ahora mismo tiene una pequeña rebaja en Amazon, donde podéis haceros con ella por 23,75 euros-.

'El sexto sentido', steelbook en 4K

La que fuera la película de terror más taquillera de todos los tiempos durante casi 20 años y además poseedora de uno de los finales más comentados de la historia del cine. Ya era hora de que diese el salto al 4K, donde es justo destacar que apareció primero a la venta el mes de noviembre en una edición sencilla con funda por 25,99 euros.

Sin embargo, Divisa ya había avisado entonces de que sería en diciembre cuando se iba a poner a la venta esta edición en caja metálica imprescindible para los fans de esta película de M. Night Shyamalan y que os costará 32,99 euros. Es verdad que su calidad audiovisual no es de pura referencia, pero sí que tiene un gran acabado y cuenta con un salto considerable con respecto a la edición en blu-ray que se empezó a comercializar hace ya 16 años. La única pega es la falta de algún tipo de extra nuevo.

Por cierto, no es la única edición en caja metálica de una de las películas más valoradas de Shyamalan que sale a la venta este mes, pues también podéis haceros con el steelbook de 'Señales' por 32,99 euros.

'La Casa'

Una de las mejores películas del año desembarca en formato físico con una edición muy a la altura del gran nivel que exhibe esta excelente adaptación del cómic de Paco Roca. Tampoco me sorprende viniendo de la mano de A Contracorriente Films, pero aquí lo único que falta es que también estuviera disponible en 4K. Por ejemplo, me suelo quejar muchas veces cuando no se incluye un audiocomentario, pero ese minucioso documental de más de una hora sobre el rodaje hecho por el propio Álex Montoya lo compensa con creces. Podéis haceros con ella por 19,95 euros

Crítica de 'La Casa'

'El profesional (León)', steelbook en 4K

El estupendo thriller de acción que lanzó la carrera de Natalie Portman y que terminó de confirmar a Luc Besson como uno de los cineastas más potentes de los años 90. Una edición con un sencillo pero elegante steelbook cuyo principal problema está en su interior: únicamente se incluye el montaje extendido de la película, el cual está considerado de forma unánime como inferior al que pudo verse en cines. Una lástima que desluce el bagaje final, ya que en otros mercados sí tienen acceso a ambas versiones. Podéis haceros con ella por 32,99 euros

'Pulp Fiction', edición limitada 30 aniversario en 4K

La aclamada película de Quentin Tarantino al fin hace su debut en 4K en España. Lo hace además con dos ediciones diferentes. Por un lado tenemos una más sencilla pero con una funda iridiscente que le aporta un toque de distinción. Por otro una edición limitada por su 30 aniversario bastante llamativa pese al sobrio diseño de su funda rígida exterior de cartón -aunque ahí se nota que la que puso Warner para la edición de 'Con la muerte en los talones' era mucho más resistente-.

Dentro tenemos la película con una funda con una cubierta desplegable centrada en el mítico baile entre los personajes de John Travolta y Uma Thurman. Luego aparte vienen algunos extras físicos bastante curiosos para los más coleccionistas, pero se echan mucho en falta los contenidos adiconales que por ejemplo sí tuvo la edición coleccionista en blu-ray que sacó Emon hace unos años. Os costará 39,99 euros.

'Solas' en blu-ray'

La película que casi hizo sombra a 'Todo sobre mi madre' hace 25 años debuta en blu-ray aprovechando ese aniversario. Al fin podremos disfrutar así en alta definición de esta excelente ópera prima de Benito Zambrano en la que destacaba el trabajo de sus dos protagonistas. Y si queréis saber qué ha sido de Ana Fernández y María Galiana, esta edición incluye un reecuentro entre ambas cuya conversación gira, lógicamente, alrededor de 'Solas'. Si por el contrario os interesa más lo que sucedió cuando se hizo la película, atención al vídeo con las pruebas de casting que el propio Zambrano ha cedido la ocasión. Imprescindible. Su precio de venta recomendado es 19,95 euros, pero ahora mismo la tenéis de oferta en Amazon por 17,38 euros.

'Willow', steelbook en 4K

Una de las películas de fantasía más queridas de los años 80, la cual tuvo hace poco una secuela en forma de serie de televisión que no gozó del éxito esperado. De hecho, Disney+ hasta la eliminó sin piedad de su catálogo. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es la presentación de esta cinta dirigida por Ron Howard en 4K en una edición muy cuidada en el apartado audiovisual, aunque sin llegar a ser uno de esos discos que se puede enseñar para mostrar de todo lo que es capaz un UHD.

En lo referente a los extras no hay ninguna novedad respecto a la edición anterior en blu-ray, pero al menos no se pierde ninguno por el camino. De hecho, todo apunta a que el segundo disco de la edición es el mismo blu-ray que ya se comercializó en su momento y que llegó a estar descatalogado en España. Este bonito steelbook puede ser vuestro por 32,99 euros.

'Zombis Party', nuevo steelbook en 4K

Quizá sorprenda un poco su inclusión porque ya se lanzó una edición en caja metálica de la genial ópera prima de Edgar Wright en su momento, pero esta incluye una versión remasterizada de mayor calidad audiovisual que cuenta por primera vez con Dolby Atmos y Dolby Vision. Y menuda maravilla el diseño del steelbook, de esos que te gustaría tener incluso aunque no disfrutes especialmente con la película. Y ya si te encanta, como es mi caso, ni te cuento.

Y además para celebrar su 20 aniversario hay un nuevo extra en el que Wright, Simon Pegg y Nick Frost charlan sobre la película, recordando sus orígenes, como el hecho de que los dos primeros iniciaron su amistad en parte por su amor común hacia el cine de George A. Romero. Dura casi 25 minutos, pero ojo, tenéis que entrar en el disco en la opción en inglés para poder verlo.

Sale a un ajustado precio de 27,95 euros, pero ya es muy difícil de encontrar -aunque merece mucho la pena intentarlo, que hasta el diseño interior se ha cuidado con un vistoso diseño inspirado en el hecho de ser la primera entrega de la trilogía del Cornetto-. Luego será cuestión de tiempo que salga la versión sencilla en 4K.

Otros lanzamientos

Pese a que este mes he ampliado incluso la lista de títulos destacados, la cosa se me ha quedado algo corta, ya que diciembre está siendo un gran mes para los amantes del formato físico. Si no me creéis, tened en cuenta que también se lanza por primera vez en 4K un clásico indiscutible como 'La reina de África', al fin tendremos también en edición licenciada en blu-ray de una obra maestra de la comedia como 'Ser o no Ser' o el segundo pack dedicado cine de Fernando Fernán Gómez en alta definición por parte de A Contracorriente.

Ya centrándonos en títulos más actuales, al fin podremos tener en casa 'La Espera', una de las mejores películas españolas de los últimos años, por no olvidarnos de la llegada en alta definición de esa delicia animada titulada 'Robot Dreams'. Y si buscáis algún pack contundente ideal para regalar estas fechas, ojo a la colección de Aki Kaurismaki que edita Avalon o a la edición coleccionista de 'Interstellar' que nos llega coincidiendo con el décimo aniversario de su estreno.

Y todavía me dejo muchos títulos fuera, pero lo que es seguro es que estas Navidades tenemos mucho entre lo que elegir si queremos regalar películas.

