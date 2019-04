'La llorona' triunfa en un penoso fin de semana para la taquilla en Estados Unidos; 'Lo dejo cuando quiera' sorprende en España

El nuevo film del "warrenverso", 'La llorona' ('The Curse of La Llorona'), ha logrado el codiciado nº1 del ranking en Estados Unidos. Con 26,5 millones de dólares recaudados durante el fin de semana, este spin-off realizado por Michael Chaves ha desbancado a 'Shazam!' (121,3 millones después de tres semanas) y ya supone un éxito para Warner y New Line (costó 9 millones).

No obstante, la noticia más llamativa de la taquilla norteamericana es que sólo se cosecharon 112 millones durante el fin de semana, la peor cifra en las fiestas de Pascua desde 2005. Seguro que la oferta en cartelera ha sido un factor importante pero también que se acerca el estreno más esperado del año, 'Vengadores: Endgame', que llega con récord de preventa de entradas.

La llorona asusta menos en España

'La llorona' era el principal estreno de la semana y además de lo recaudado en EE.UU. hizo 30 millones de dólares en el resto del mundo (56,5M$ en total). En España no ha tenido mucha fortuna y apenas ha superado el millón de euros tras sus primeros días en cartelera.

TOP 5 Weekend Provisional

1-Lo Dejo Cuando Quiera 1,9M€

2-Dumbo 1,4M€

3-La Llorona 1,1M€

4-Mia y el leon blanco 0,7M€

5-El Parque magico 0,7M€

El ranking español sigue liderado por segunda semana consecutiva por 'Lo dejo cuando quiera', la gran sorpresa de la cartelera en nuestro país. La comedia dirigida por Carlos Therón ha superado los ingresos del fin de semana de su estreno y ya suma 4,2 millones de euros.