'Made in Abyss': la película del anime tiene fecha de estreno para España y podrá verse en Movistar+

Ya sabemos que la segunda temporada de 'Made in Abyss' está prácticamente al caer después de una larga espera tras la última entrega del anime. Los nuevos capítulos retomarán la historia directamente tras los eventos de la película 'Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul', que adapta un arco argumental del manga y es canon dentro de la historia.

La primera temporada del anime en su momento se pudo ver en España en streaming pero hasta ahora la película no había llegado a nuestro país... aunque las cosas van a cambiar muy pronto.

Mejor tarde que nunca

La mala noticia es que todavía ni hay una fecha concreta para el estreno de la segunda temporada de 'Made in Abyss' ni podemos saber con seguridad si desde España se podrá ver en simulcast. La buena es que si todavía teníamos que ponernos al día con la historia de cara a los nuevos capítulos, Selecta Visión ha confirmado que ha licenciado la película de anime.

'Made in Abyss: El amanecer del alma profunda', como se llamará oficialmente en nuestro país, se estrenará directamente en Movistar+ el próximo 20 de mayo. La película de 'Made in Abyss' se estrenó en Japón en enero 2020, así que llega a España con más de dos años de retraso.

Hay que señalar que aunque 'Made in Abyss: El amanecer del alma profunda' es técnicamente la tercera película de la franquicia, las dos películas anteriores son recopilaciones de la primera temporada del anime o relleno, por lo que no son necesarias para seguir la historia principal.

Todavía no se han confirmado más noticias sobre el doblaje de la película, pero siendo Selecta Visión la distribuidora es muy posible que también esté disponible con doblaje en castellano y tengamos más noticias cuando la fecha esté encima.